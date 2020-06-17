بيدرسون يعلن موعدا جديدا لاجتماع لجنة الدستور السورية

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جي بي سي نيوز :- كشف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، الثلاثاء، عن موعد جديد لعقد اجتماع للجنة الدستور السورية المتوقفة أعمالها منذ أشهر.

وأبلغ بيدروسون مجلس الأمن، أنه يجهز حاليا لعقد جولة جديدة للجنة الدستورية السورية قد تكون نهاية آب/ أغسطس المقبل.

وحذر بيدرسون من "الانهيار الدراماتيكي للأوضاع الاقتصادية في جميع أنحاء سوريا"، مضيفا: "نظرا لإدراكنا أن القيود العالمية على السفر لا تزال سارية، يحدوني الأمل أن تكون هناك جلسة للجنة الدستورية (السورية) في جنيف".

وحذر من أن "سوريا تمر حاليا بمرحلة سيولة ولا يتعين على أي شخص الاعتقاد بأن الوقت سيكون لصالحه".

وأضاف بيدرسون: "المطلوب حاليا هو استعداد الجميع للتعامل بجدية مع حقائق الصراع".

وفي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أخفقت الأطراف السورية في التوصل إلى اتفاق على جدول أعمال الهيئة المصغرة للجنة الدستورية، ما أدى إلى فشل انعقادها في اليوم الأخير من أعمال جولتها الثانية في جنيف.

وغادر وفد النظام السوري مقر الأمم المتحدة أولا، تلته بقية الوفود، دون التئام اللجنة الدستورية في الهيئة المصغرة المكونة من 45 عضوا، بشكل متواز من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.

وتقود اللجنة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا، بواقع 50 ممثلا لكل من الأطراف الثلاثة.

عربي 21