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لبنان: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الإصابات وصل 1489

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لبنان: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الإصابات وصل 1489 لبنان: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الإصابات وصل 1489
استقرّ عدد الوفيات عند 32 حالة

لبنان: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الإصابات وصل 1489

سجّلت لبنان اليوم، 16 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 3 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، والـ13 الباقون من اللبنانيين الوافدين مؤخّراً من الخارج؛ مما رفع عدد الإصابات إلى 1489 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ٢٤ الماضية إجراء 1668 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقرّ عدد الوفيات عند 32، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 907 حالات. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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