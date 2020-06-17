"العتيبي": 33 ألف مستفيد من 154 دورة تدريبية بالجامعة الإسلامية

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17 ألف مشاهدة لمناقشات الرسائل العلمية.. خلال جائحة كورونا

قال رئيس الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبد الله بن محمد العتيبي: إن أكثر من 33 ألف شخص استفادوا من 154 دورة تدريبية إلكترونية نظمتها الجامعة خلال الفترة الماضية مع جائحة كورونا.

وأضاف أن ذلك في إطار المبادرات المجتمعية التي تسهم في إثراء فئات المجتمع واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

ولفت إلى أن الدورات المقدمة "عن بعد" تضمنت حقائب تدريبية نوعية وشهادات حضور للمتدربين، وحققت نجاحًا كبيرًا بفضل الله.

وأوضح أنه جرى خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري، مناقشة 153 رسالة علمية "عن بعد" (ماجستير، دكتوراه) سجلت أكثر من 17 ألف مشاهدة.

وقال الدكتور "العتيبي": إن البنية التقنية التحتية التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مختلف المؤسسات التعليمية العامة والأكاديمية، كانت المحفّز الرئيس، بعد توفيق الله، في نجاح خطة التحول إلى التعليم الإلكتروني.

وأفاد بأن الجامعة الإسلامية أنهت الفصل الدراسي الثاني كاملًا، وأجرت الاختبارات الإلكترونية عن طريق التعليم "عن بعد"، وحقق الطلاب من خلالها نتائج متميزة، كما تواصل الآن تقديم برامجها التعليمية للفصل الدراسي الصيفي باستخدام هذه الوسائط الإلكترونية.

ونوه إلى ما تحظى به الجامعة الإسلامية من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة، مكنها -ولله الحمد- من أداء مهامها خلال أزمة كورونا، لخدمة أكثر من 15 ألف طالب من طلاب المنح الذين ينتمون إلى 150 جنسية ورعايتهم تعليميًّا وصحيًّا واجتماعيًّا.

ونوه إلى العناية الكريمة من أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، ومتابعة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

الجامعة الإسلامية