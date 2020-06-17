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رسمياً.. الصحة تعلن اعتماد دواء ديكساميثازون ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى كوفيد ١٩

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رسمياً.. الصحة تعلن اعتماد دواء ديكساميثازون ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى كوفيد ١٩ رسمياً.. الصحة تعلن اعتماد دواء ديكساميثازون ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى كوفيد ١٩
بدأت في إعطائه للمرضى المنومين بأجنحة المستشفيات والعنايات الحرجة والذين يحتاجون إلى أكسجين

رسمياً.. الصحة تعلن اعتماد دواء ديكساميثازون ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى كوفيد ١٩

أعلنت وزارة الصحة عن اعتمادها دواء ديكساميثازون وهو دواء من عائلة الكورتيزون، وذلك ليكون ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى كوفيد-19، حيث بدأت في إعطاء هذا الدواء للمرضى المنومين في أجنحة المستشفيات وفي العنايات الحرجة والذين يحتاجون إلى أكسجين.

وأشارت "الصحة" إلى وجود دراسة كبيرة قائمة حالياً ونشرت بعض نتائجها أمس قد بينت أن هذا الدواء يقلل من الوفيات لمرضى كورونا كوفيد-19 المنومين في العناية المركزة ممن هم على أجهزة التنفس بمقدار 35%، كما أنه يقلل من وفيات المرضى الذين يستخدمون الأكسجين وليسوا على أجهزة تنفس بنسبة 20٪.

وأكدت "الصحة" أنها تقوم بتحديث البروتوكول العلاجي لمرضى كوفيد-19 باستمرار؛ لإضافة أي أدوية لها عائد إيجابي على المرضى، حيث يتابع المختصون في الوزارة كل ما يصدر من مراكز الأبحاث حول العالم وعلى مدار الساعة.

الجدير بالذكر أن المملكة استعدت منذ بداية الجائحة بوضع بروتوكولات علاجية يتم تحديثها من قبل لجان علمية متخصصة باستمرار، وتوزع على الأطباء القائمين على متابعة وعلاج مرضى كوفيد-19. الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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