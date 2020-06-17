أخبار عاجلة

قفزة بعدد إصابات كورونا بالمناطق الفلسطينية -
عروض الموضة نتقل إلى فضاء أونلاين -
رسالة قوية من الرئيس السيسي: يخطئ من يعتقد إنه يستطيع بقوة السلاح ((لا هيعدي شرق ولا هيعدي غرب )) -
شارع النهار| د. ميرفت السيد مديرة مستشفى العجمي لم تغادر المستشفى لأكثر من 100 يوم -
بيت ريا وسكينة| سامح بسيوني: د جلال الشرقاوي قدم لينا مبادرة المسرح الجديدة -
شاهد .. كلمة الرئيس السيسي خلال تفقده للمنطقة الغربية العسكرية -
اليوم - البداية باللغة العربية..إنطلاق ماراثون إمتحانات الثانوية العامة غدا -
اليوم - تأثير أزمة فيروس كورونا النفسي يتفاوت على المواطنين بحسب قدرتهم على التحمل -
اليوم - اليوم..إنطلاق مبادرة 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة في 8 محافظات -
اليوم - منظمة الصحة العالمية: احتمالية انتقال فيروس كورونا من الأحذية ضعيفة للغاية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عسير.. 231 إصابة جديدة بكورونا في 18 مدينة

Print
عسير.. 231 إصابة جديدة بكورونا في 18 مدينة عسير.. 231 إصابة جديدة بكورونا في 18 مدينة
100 حالة بخميس مشيط و58 في أبها

عسير.. 231 إصابة جديدة بكورونا في 18 مدينة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 231 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة -خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات ، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس- أن حالات الإصابة الـ 231 موزعة على 18 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 100 حالة، وأبها 58 حالة، وبيشة 13حالة، وأحد رفيدة 11 حالة، والمجاردة سبع حالات، وسبت العلاية سبع حالات، والنماص خمس حالات، الحرجة أربع حالات، وبللسمر أربع حالات، وتنومة أربع حالات، تثليث أربع حالات، وظهران الجنوب ثلاث حالات، وادي بن هشبل ثلاث حالات، والمضة حالتين، ومحايل عسير حالتين، والبشائر حالتين، والفرشة حالة واحدة، ورجال ألمع حالة واحدة.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اليوم - تأثير أزمة فيروس كورونا النفسي يتفاوت على المواطنين بحسب قدرتهم على التحمل

اليوم - تأثير أزمة فيروس كورونا النفسي يتفاوت على المواطنين بحسب قدرتهم على التحمل

اليوم - منظمة الصحة العالمية: احتمالية انتقال فيروس كورونا من الأحذية ضعيفة للغاية

اليوم - منظمة الصحة العالمية: احتمالية انتقال فيروس كورونا من الأحذية ضعيفة للغاية

البندقية.. طيور النورس في مقاهيها أكثر من الزبائن بسبب فيروس كورونا

البندقية.. طيور النورس في مقاهيها أكثر من الزبائن بسبب فيروس كورونا

7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

شبكة عيون الإخبارية