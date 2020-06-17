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"الغذاء والدواء" توقّع مذكرة مع وزارة الصناعات الأولية النيوزيلندية

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"الغذاء والدواء" توقّع مذكرة مع وزارة الصناعات الأولية النيوزيلندية "الغذاء والدواء" توقّع مذكرة مع وزارة الصناعات الأولية النيوزيلندية
لوضع تدابير صحية جديدة على الصادرات الغذائية النيوزيلندية للمملكة

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مذكرة تعاون فني مع وزارة الصناعات الأولية في دولة نيوزيلندا للمطابقة بين المعايير الغذائية النيوزيلندية والمعايير .

ومثّل "الغذاء والدواء" في توقيع مذكرة التعاون، الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل وزارة الصناعات الأولية النيوزيلندية سفير نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو.

وتهدف هذه المذكرة إلى وضع تدابير صحية جديدة على الصادرات الغذائية النيوزيلندية إلى المملكة، وتبادل المعلومات الفنية بشأن الأمور الصحية ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في مبادرات الدعم الفني، ومبادرات تيسير تجارة الأغذية.

ويقصد بالتدابير الصحية على الأغذية مجموعة الأنظمة الصحية الرقابية الحكومية والذاتية الواجب توفرها على كامل السلسلة الغذائية لضمان سلامة الأغذية المصدرة إلى السعودية وصلاحيتها للمستهلك وضمان عدم انتقال الأمراض والأوبئة من خلالها إلى السعودية.

وتشمل التدابير الجديدة مجموعة من الأنظمة الرقابية الحكومية الصحية الواجب توفيرها في منشآت تجهيز وتصنيع الأغذية التي يطبقها المنتجين والمصدرين على كامل السلسلة الغذائية كالشهادات والمستندات التي ترفق مع الإرسالات، بما فيها الأنظمة الإلكترونية الخاصة بتبادل تلك الشهادات والمستندات.

يُذكر أن كمية الأغذية المستوردة من نيوزيلندا تتجاوز 136 مليون كغم، يأتي في مقدمتها الحليب ثم اللحوم فالمواد الغذائية للصناعة.

الغذاء والدواء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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