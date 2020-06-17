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استقبال ركاب رحلة قادمة من واشنطن بمطار الدمام بإجراءات احترازية

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تم توجيههم للحجر المنزلي

استقبال ركاب رحلة قادمة من واشنطن بمطار الدمام بإجراءات احترازية

تواجدت الفرق المختصة التابعة للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية في مطار الملك فهد الدولي بالدمام اليوم أثناء وصول ركاب الرحلة الدولية القادمة من واشنطن بالولايات المتحدة الامريكية وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية في هذا الشأن.

وأكدت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أن الإجراءات التي يتم اتخاذها عند وصول الرحلات الدولية تتمثل الفرز الصحي البصري وتقييم الأعراض وقياس درجة الحرارة في المنفذ وتقسيم المسافرين الواصلين إلى المطار إلى فئة تظهر عليها الأعراض حيث يتم اخذ عينة عند الوصول لاختبار وفق آليات محددة واتباع التوجيه بالحجر المنزلي حسب التقييم الطبي، فيما تكون الفئة الأخرى من المسافرين الذين لا تظهر لديهم اعراض لفيروس كورونا يتم ارسالهم إلى الحجر المنزلي.

وبينت إدارة التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية أنه سيتم التأكيد على تزويد المسافرين القادمين عبر الرحلات الدولية بالتعليمات والنشرات والإرشادات التي يتبعونها خلال فترة الحجر المنزلي، وتحميل تطبيقات (تطمن) و(توكلنا) والتسجيل فيه وجميع الأطفال التابعين، إضافة إلى التأكد من مناسبة السكن للحجر المنزلي.

استقبال ركاب رحلة قادمة من واشنطن بمطار الدمام بإجراءات احترازية

استقبال ركاب رحلة قادمة من واشنطن بمطار الدمام بإجراءات احترازية

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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