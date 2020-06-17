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قفزة بعدد إصابات كورونا بالمناطق الفلسطينية
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السبت 20 يونيو 2020 06:47 مساءً
عروض الموضة نتقل إلى فضاء أونلاين
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السبت 20 يونيو 2020 06:47 مساءً
رسالة قوية من الرئيس السيسي: يخطئ من يعتقد إنه يستطيع بقوة السلاح ((لا هيعدي شرق ولا هيعدي غرب ))
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السبت 20 يونيو 2020 06:41 مساءً
شارع النهار| د. ميرفت السيد مديرة مستشفى العجمي لم تغادر المستشفى لأكثر من 100 يوم
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السبت 20 يونيو 2020 06:41 مساءً
بيت ريا وسكينة| سامح بسيوني: د جلال الشرقاوي قدم لينا مبادرة المسرح الجديدة
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السبت 20 يونيو 2020 06:41 مساءً
شاهد .. كلمة الرئيس السيسي خلال تفقده للمنطقة الغربية العسكرية
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السبت 20 يونيو 2020 06:41 مساءً
اليوم - البداية باللغة العربية..إنطلاق ماراثون إمتحانات الثانوية العامة غدا
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السبت 20 يونيو 2020 06:38 مساءً
اليوم - تأثير أزمة فيروس كورونا النفسي يتفاوت على المواطنين بحسب قدرتهم على التحمل
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السبت 20 يونيو 2020 06:38 مساءً
اليوم - اليوم..إنطلاق مبادرة 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة في 8 محافظات
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السبت 20 يونيو 2020 06:38 مساءً
اليوم - منظمة الصحة العالمية: احتمالية انتقال فيروس كورونا من الأحذية ضعيفة للغاية
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السبت 20 يونيو 2020 06:38 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
كرة نارية زرقاء غامضة تخترق سماء غرب أستراليا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 17 يونيو 2020 02:55 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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