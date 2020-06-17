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"الصحة": عدم لبس الكمامة وترك مسافة تسبب بإصابة 10 بكورونا بمقارّ العمل

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"الصحة": عدم لبس الكمامة وترك مسافة تسبب بإصابة 10 بكورونا بمقارّ العمل "الصحة": عدم لبس الكمامة وترك مسافة تسبب بإصابة 10 بكورونا بمقارّ العمل
كشفت عن الرقم في تقريرها اليومي وقالت: 2 منهم في حالة حرجة

قالت #وزارة_الصحة اليوم إن عدم لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، تسبب بإصابة 10 أشخاص بكورونا داخل مقارّ العمل، 2 منهم في حالة حرجة.

وكشفت الوزارة عن ذلك تحت عنوان "قصة حالة" ضمن تقريرها اليومي عن مستجدات كورونا في المملكة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 17 يونيو 2020، تسجيل 4919 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 141234 حالة.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 2122 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 91662 حالة كما تم تسجيل 39 حالة وفاة "رحمهم الله" ليصبح إجمالي الوفيات جراء الفيروس 1091 حالة.وزارة الصحة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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