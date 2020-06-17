الصين والهند تتفقان على وقف التصعيد الحدودي

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بكين طالبت نيودلهي بالسيطرة على قواتها

اتفقت الصين والهند، اليوم الأربعاء على وقف تصعيد الموقف على حدودهما في أقرب وقت ممكن بعد اشتباك بين قواتهما.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان أوردته "رويترز"، أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قال لنظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار خلال مكالمة هاتفية: "إنه يتعين على الهند أن تعاقب المسؤولين عن الصراع بشدة، وأن تسيطر على قواتها المتمركزة على الخطوط الأمامية".

وتبادل البلدان الاتهام بالمسؤولية عن الاشتباك الذي وقع أمس الأول، وأدى لمقتل ما لا يقل عن 20 جندياً هندياً.الصين الهند