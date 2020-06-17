أخبار عاجلة

قفزة بعدد إصابات كورونا بالمناطق الفلسطينية -
عروض الموضة نتقل إلى فضاء أونلاين -
رسالة قوية من الرئيس السيسي: يخطئ من يعتقد إنه يستطيع بقوة السلاح ((لا هيعدي شرق ولا هيعدي غرب )) -
شارع النهار| د. ميرفت السيد مديرة مستشفى العجمي لم تغادر المستشفى لأكثر من 100 يوم -
بيت ريا وسكينة| سامح بسيوني: د جلال الشرقاوي قدم لينا مبادرة المسرح الجديدة -
شاهد .. كلمة الرئيس السيسي خلال تفقده للمنطقة الغربية العسكرية -
اليوم - البداية باللغة العربية..إنطلاق ماراثون إمتحانات الثانوية العامة غدا -
اليوم - تأثير أزمة فيروس كورونا النفسي يتفاوت على المواطنين بحسب قدرتهم على التحمل -
اليوم - اليوم..إنطلاق مبادرة 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة في 8 محافظات -
اليوم - منظمة الصحة العالمية: احتمالية انتقال فيروس كورونا من الأحذية ضعيفة للغاية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لليوم الثاني.. اعتداء على "ساهر" في طريق "محايل- البرك"

Print
"سبق" رصدت إسقاط جهازين آخرين في موقعين مختلفين

لليوم الثاني.. اعتداء على

رصدت "سبق"، لليوم الثاني على التوالي، الاعتداء على جهازين للرصد الآلي للسرعة "ساهر" على طريق "محايل- البرك" وإسقاطهما.

وكانت "سبق" قد رصدت، صباح أمس على ذات الطريق، الإطاحة بجهازين آخرين ظهرا ملقيين على قارعة الطريق، مما أدى إلى عدم رصدهما للسيارات المخالفة التي استغل سائقوها عملية الاعتداء في السير بسرعة عالية في طريق ملتوٍ شهد وقوع عدد من الحوادث القاتلة في أوقات سابقة.

واستنكر بعض عابري الطريق الاعتداء اللا مسؤول على الممتلكات العامة، وتجددت المطالبات للجهات المختصة بضرورة سرعة القبض على المتسببين في ذلك، وتطبيق النظام والعقوبات الرادعة بحقهم.

لليوم الثاني.. اعتداء على

لليوم الثاني.. اعتداء على

جهاز الرصد الآلي ساهر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاحتفاظ باسم ورقم جوال العملاء شرط لعودة صالونات التجميل النسائية

الاحتفاظ باسم ورقم جوال العملاء شرط لعودة صالونات التجميل النسائية

أمير مكة يشكر القيادة على صدور الموافقة الكريمة بعودة الحياة لطبيعتها

أمير مكة يشكر القيادة على صدور الموافقة الكريمة بعودة الحياة لطبيعتها

"جامعة نايف للعلوم الأمنية" تفتتح باب القبول للدراسات العليا للطلاب والطالبات.. غداً

"جامعة نايف للعلوم الأمنية" تفتتح باب القبول للدراسات العليا للطلاب والطالبات.. غداً

وزارة الموارد البشرية: عودة 75% من موظفي القطاعات الحكومية لمقارّ أعمالهم غداً.. بهذه الإجراءات

وزارة الموارد البشرية: عودة 75% من موظفي القطاعات الحكومية لمقارّ أعمالهم غداً.. بهذه الإجراءات

شبكة عيون الإخبارية