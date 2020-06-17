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بأمر الملك.. ترقية وتعيين 84 قاضيًا بالعدل

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بأمر الملك.. ترقية وتعيين 84 قاضيًا بالعدل بأمر الملك.. ترقية وتعيين 84 قاضيًا بالعدل
في مختلف درجات السلك القضائي

بأمر الملك.. ترقية وتعيين 84 قاضيًا بالعدل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمره الكريم بترقية وتعيين 84 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.


وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.

وسأل المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وزارة العدل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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