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.. وفاة جديدة ترفع عدد ضحايا كورونا من الأطباء لـ 73

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مصر.. وفاة جديدة ترفع عدد ضحايا كورونا من الأطباء لـ 73 .. وفاة جديدة ترفع عدد ضحايا كورونا من الأطباء لـ 73
النقابة: في قصصهم عبرة نقف أمامها للترحم على أفعال جليلة

مصر.. وفاة جديدة ترفع عدد ضحايا كورونا من الأطباء لـ 73

نعت نقابة الأطباء المصريين، اليوم الأربعاء، طبيباً آخر بعد إصابته بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات في صفوف الأطباء المصريين إلى 73 طبيباً، بحسب بيانات النقابة.

وقالت النقابة في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: "قائمة تخطت الـ73 شهيداً حتى كتابة هذه السطور.. والعداد مستمر يومياً لا يتوقف.

وتابعت: في قصصهم عبرة.. نقف أمامها للتأمل والترحم على نفوس وأفعال جليلة.

ووفق " اليوم"، أضافت في البيان أن "محنة كورونا، كما اختطفت منا قمماً في الطب.. أزاحت الستار عن أبطال لم نكن نعرف عن الوجه الآخر لهم مع الناس، فهم يمارسون الإنسانية من أجل الإنسانية، دون أن يشعر بهم أحد، فهم لا يبتغون جزاء ولا شكورا".

وكانت نقابة الأطباء المصريين قد طالبت في وقت سابق، وزارة الصحة بتطبيق إجراءات إضافية كفيلة بحماية أعضاء الفرق الطبية المشاركة في مكافحة وباء كورونا المستجد. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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