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مدير سجون الجوف يقلد "النصيري" رتبته الجديدة

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مدير سجون الجوف يقلد

قلد مدير السجون بمنطقة الجوف العميد عبدالله بن محمد العتيبي، العميد أحمد بن إبراهيم النصيري مساعد سجون المنطقة رتبته الجديدة، عقب صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيته إلى رتبة "عميد".

وبهذه المناسبة، رفع العميد "النصيري"، خالص شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ووزير الداخلية، حفظهم الله، على الثقة الكريمة، سائلاً المولى -عزَّ وجل- أن يجعلها عوناً له في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه، وبذل أقصى الجهود في ذلك وفق توجيهات القيادة الكريمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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