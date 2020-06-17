أخبار عاجلة

اليوم - البداية باللغة العربية..إنطلاق ماراثون إمتحانات الثانوية العامة غدا -
اليوم - تأثير أزمة فيروس كورونا النفسي يتفاوت على المواطنين بحسب قدرتهم على التحمل -
اليوم - اليوم..إنطلاق مبادرة 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة في 8 محافظات -
اليوم - منظمة الصحة العالمية: احتمالية انتقال فيروس كورونا من الأحذية ضعيفة للغاية -
اليوم-هاتفياً/العميد خالد عكاشة: كلمة الرئيس السيسي عن جاهزية القوات المسلحة جاءت في التوقيت المناسب -
اليوم - الرئيس السيسي: التدخلات غير الشرعية بالمنطقة تسهم في انتشار الميليشيات الإرهابية -
مباشر.. افتتاح أول تمثال لـ لينين غرب ألمانيا -
البندقية.. طيور النورس في مقاهيها أكثر من الزبائن بسبب فيروس كورونا -
بيت ريا وسكينة| مبادرة مهمة جدا من وزيرة الثقافة لكل اللي بيحبوا المسرح -
صورة مع علا شوشة| شوفوا أسعار العربيات هيحصل فيها إيه الفترة الجاية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

نيبينزيا: المسؤولون الأمريكيون يفتخرون بأن عقوباتهم أدت لتدهور الوضع الاقتصادي بسوريا

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
مباشر.. افتتاح أول تمثال لـ لينين غرب ألمانيا

مباشر.. افتتاح أول تمثال لـ لينين غرب ألمانيا

كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمام قوات الجيش المصري

كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمام قوات الجيش المصري

أنقرة: الحل السياسي هو الأفضل لليبيا ولن يكون لخليفة حفتر أي دور في مستقبل ليبيا.

أنقرة: الحل السياسي هو الأفضل لليبيا ولن يكون لخليفة حفتر أي دور في مستقبل ليبيا.

حلاق لمن يعاني من الصلع!

حلاق لمن يعاني من الصلع!

شبكة عيون الإخبارية