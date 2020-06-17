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اليوم - البداية باللغة العربية..إنطلاق ماراثون إمتحانات الثانوية العامة غدا
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السبت 20 يونيو 2020 06:38 مساءً
اليوم - تأثير أزمة فيروس كورونا النفسي يتفاوت على المواطنين بحسب قدرتهم على التحمل
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السبت 20 يونيو 2020 06:38 مساءً
اليوم - اليوم..إنطلاق مبادرة 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة في 8 محافظات
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السبت 20 يونيو 2020 06:38 مساءً
اليوم - منظمة الصحة العالمية: احتمالية انتقال فيروس كورونا من الأحذية ضعيفة للغاية
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السبت 20 يونيو 2020 06:38 مساءً
اليوم-هاتفياً/العميد خالد عكاشة: كلمة الرئيس السيسي عن جاهزية القوات المسلحة جاءت في التوقيت المناسب
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السبت 20 يونيو 2020 06:37 مساءً
اليوم - الرئيس السيسي: التدخلات غير الشرعية بالمنطقة تسهم في انتشار الميليشيات الإرهابية
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السبت 20 يونيو 2020 06:37 مساءً
مباشر.. افتتاح أول تمثال لـ لينين غرب ألمانيا
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السبت 20 يونيو 2020 06:22 مساءً
البندقية.. طيور النورس في مقاهيها أكثر من الزبائن بسبب فيروس كورونا
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السبت 20 يونيو 2020 06:20 مساءً
بيت ريا وسكينة| مبادرة مهمة جدا من وزيرة الثقافة لكل اللي بيحبوا المسرح
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السبت 20 يونيو 2020 06:16 مساءً
صورة مع علا شوشة| شوفوا أسعار العربيات هيحصل فيها إيه الفترة الجاية
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السبت 20 يونيو 2020 06:15 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
نيبينزيا: المسؤولون الأمريكيون يفتخرون بأن عقوباتهم أدت لتدهور الوضع الاقتصادي بسوريا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 17 يونيو 2020 01:48 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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