أفغانستان.. عملية خاصة توقع بأحد قادة "داعش" و3 من مرافقيه

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السلطات تحفظت على هويات المقبوض عليهم

قبضت الشرطة الأفغانية على أربعة أعضاء من تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم أحد قادة التنظيم الكبار بمقاطعة كونار شرقي أفغانستان، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأربعاء.

وأوضحت الوزارة أن قوات العمليات الخاصة نفذت عملية مناهضة للإرهاب مساء أمس أسفرت عن القبض على أعضاء من التنظيم في قرية جابا بوشاد بمنطقة ساركانو، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأضافت أنها أحالت الملفات الخاصة بالأشخاص المقبوض عليهم للهيئات المعنية لاستكمال التحقيق.

ولم تفصح الوزارة عن هويات المسلحين المقبوض عليهم.أفغانستان