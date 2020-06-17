متعثر منذ 3 سنوات.. أهالي مدركة يطالبون بإنارة الطريق الدائري

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رغم الانتهاء من تركيب الأعمدة.. ومناشدات بالتدخل وحل المشكلة

لا يزال الظلام يخيم على مشروع الخط الدائري الذي يخدم أهالي 7 أحياء بمدركة بمحافظة الجموم؛ رغم سفلتة الطريق والانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة منذ سنوات.

وعلى الرغم من تكرار مناشدات الأهالي بالإنارة؛ إلا أن التعثر هو سيد الموقف حتى الآن.

وقال بعض الأهالي في شكواهم لـ"سبق": نعاني من تعثر مشروع إنارة الطريق الدائري على مدى سنوات؛ رغم تركيب أعمدة الإنارة؛ بسبب عدم تركيب العدادات وتوصيل التيار.

وأضافوا: استمر هذا الحال منذ تركيب أعمدة الإنارة لأكثر من ثلاث سنوات، ولم يتم إضاءة الطريق والأحياء المجاورة له؛ مما سبّب الكثير من الحوادث بسبب الظلام.

واختتموا حديثهم بتمنيات أن تلقى مناشداتهم تجاوبًا لدى مَن يهمه الأمر لإنهاء معاناة الأهالي وسالكي الطريق المستمرة منذ سنوات.

محافظة الجموم مشروع الخط الدائري