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"بدر بن عبدالله" في مؤتمر "إيسيسكو": للثقافة قدرة على التكيّف مع المتغيّرات

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"بدر بن عبدالله" في مؤتمر "إيسيسكو": للثقافة قدرة على التكيّف مع المتغيّرات "بدر بن عبدالله" في مؤتمر "إيسيسكو": للثقافة قدرة على التكيّف مع المتغيّرات
خلال كلمة ألقاها اليوم في الفعالية الافتراضية لمناقشة التحديات الراهنة

شارك الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، في المؤتمر الافتراضي الاستثنائي الذي أقامته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" اليوم، بحضور وزراء الثقافة والتراث في العالم الإسلامي؛ وذلك لمناقشة التحديات الراهنة تحت شعار "استدامة العمل الثقافي في مواجهة الأزمات كوفيد-19".

وأكد وزير الثقافة في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر قوة الثقافة والوعي والتكاتف في التخفيف من تأثيرات جائحة المستجد، منوهاً بالإجراءات الاحترازية المبكرة التي اتخذتها المملكة تجاه هذه الجائحة والتي "شكّلت المعنى الحقيقي لمفهوم الإنسان أولاً، وعكست مبادئ الدين الإسلامي الحنيف على أرض الواقع".

وأشار إلى أن تحديات هذه الجائحة واجهت القطاعات كافة ومن بينها القطاع الثقافي في هذه الأزمة "إلا أنه وبفضل الله ثم بفضل قرارات قيادة بلادي، تمكنّا من تعزيز الحضور الثقافي في المجتمع عبر قوالب مبتكرة؛ لإدراكنا التام بأن الثقافة متجددة وقادرة على التكيّف مع الواقع المتغير بكل تحولاته".

وعبر الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، في ختام كلمته، عن أمنيته بأن يكون هذا المؤتمر فرصة للمشاركة والتعاون على تجاوز التحديات والسير بالنشاط الثقافي نحو مرافئ آمنة ليحقق أهدافه التنموية المرجوة.وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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