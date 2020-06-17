"لتبقى" يوصي بترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10- 15سم

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دعا إلى وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب المواقع الحارة

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، المستهلكين بترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10 - 15 سم لزيادة مجال تهوية أنابيب التبريد والضاغط؛ مما يقلل من استهلاك الكهرباء.

وأوصى المركز بالعديد من النصائح التي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية؛ منها شراء الأجهزة ذات الكفاءة الأعلى في "بطاقة كفاءة الطاقة"؛ لأنه كلما ارتفع مستوى البطاقة إلى الأخضر زادت كفاءة الجهاز في استهلاك الطاقة الكهربائية، وترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10- 15 سم لزيادة مجال تهوية أنابيب التبريد والضاغط؛ مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء.

وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم، والحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام، مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات؛ وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

وأكد المركز ضرورة وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ، وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن)، وعدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد؛ وذلك قبل وضعه في الثلاجة، حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية؛ موضحًا أنه عند السفر لمدة طويلة يُنصح بتفريغ الثلاجة وفصل التيار الكهربائي عنها؛ لتقليل استهلاك الطاقة.كفاءة المركز السعودي لكفاءة الطاقة