أخبار عاجلة

اليوم - البداية باللغة العربية..إنطلاق ماراثون إمتحانات الثانوية العامة غدا -
اليوم - تأثير أزمة فيروس كورونا النفسي يتفاوت على المواطنين بحسب قدرتهم على التحمل -
اليوم - اليوم..إنطلاق مبادرة 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة في 8 محافظات -
اليوم - منظمة الصحة العالمية: احتمالية انتقال فيروس كورونا من الأحذية ضعيفة للغاية -
اليوم-هاتفياً/العميد خالد عكاشة: كلمة الرئيس السيسي عن جاهزية القوات المسلحة جاءت في التوقيت المناسب -
اليوم - الرئيس السيسي: التدخلات غير الشرعية بالمنطقة تسهم في انتشار الميليشيات الإرهابية -
مباشر.. افتتاح أول تمثال لـ لينين غرب ألمانيا -
البندقية.. طيور النورس في مقاهيها أكثر من الزبائن بسبب فيروس كورونا -
بيت ريا وسكينة| مبادرة مهمة جدا من وزيرة الثقافة لكل اللي بيحبوا المسرح -
صورة مع علا شوشة| شوفوا أسعار العربيات هيحصل فيها إيه الفترة الجاية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تزامناً مع الصيف.. "سعود الطبية": احذروا من القنابل داخل المركبات

Print
تزامناً مع الصيف.. "سعود الطبية": احذروا من القنابل داخل المركبات تزامناً مع الصيف.. "سعود الطبية": احذروا من القنابل داخل المركبات
قالت: انفجارها قد يتسبب في أضرار جسيمة على حياة الموجودين

تزامناً مع الصيف..

وصفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بطوارئ المستشفى العام، المواد الكيميائية والكحولية التي يبقيها البعض بالمركبات بـ"القنابل الموقوتة" مثل: المعقمات، العطور، وكذلك الولاعات، وذلك مع ما تشهده المنطقة من ارتفاع في درجات الحرارة ودخول موسم الصيف.

وأوضحت المدينة أن إبقاء هذه المواد بالمركبات ينتج -لا قدر الله- عن انفجار قد يتسبّب في أضرار جسيمة على حياة الموجودين بداخل تلك المركبات، أو ضرر بالمركبة نفسها، حيث سجلت الطوارئ عديداً من الحالات التي أصيبت بجروح خطيرة.

وشددت المدينة على ضرورة نقل المعقمات التي تستخدم للوقاية من جائحة المستجد بحوزة الشخص نفسه، والحرص على عدم إبقائها داخل المركبة.مدينة الملك سعود الطبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اليوم - تأثير أزمة فيروس كورونا النفسي يتفاوت على المواطنين بحسب قدرتهم على التحمل

اليوم - تأثير أزمة فيروس كورونا النفسي يتفاوت على المواطنين بحسب قدرتهم على التحمل

اليوم - منظمة الصحة العالمية: احتمالية انتقال فيروس كورونا من الأحذية ضعيفة للغاية

اليوم - منظمة الصحة العالمية: احتمالية انتقال فيروس كورونا من الأحذية ضعيفة للغاية

البندقية.. طيور النورس في مقاهيها أكثر من الزبائن بسبب فيروس كورونا

البندقية.. طيور النورس في مقاهيها أكثر من الزبائن بسبب فيروس كورونا

7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

شبكة عيون الإخبارية