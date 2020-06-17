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"الشؤون الإسلامية" تُطلق أولى ورش عمل مشروع "التدريب عن بُعد"

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ناقشت رؤية المملكة 2030 وأهدافها الاستراتيجية ودور الفروع في تنفيذها

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، يوم أمس، أولى ورش العمل لمشروع "التدريب عن بُعد" بعنوان: "رؤية المملكة 2030 ودور الفروع في تنفيذها"، بمشاركة مديري فروع الوزارة في مناطق المملكة، من خلال البث المباشر عن بُعد عبر التقنيات الحديثة.

واستعرضت الورشة -التي قدّمها عدد من المسؤولين والخبراء في مجال الرؤية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة التغيير في الوزارة- العديد من الموضوعات حول رؤية المملكة 2030 وأهدافها الاستراتيجية؛ حيث تم تقديم مادة علمية عن الرؤية وانعكاس أهدافها على الوزارة وفروعها، وكذلك لمحة عن الإطار الاستراتيجي للوزارة الذي اعتمده وزير الشؤون الإسلامية مؤخرًا، ودور فروع الوزارة في تنفيذ مبادرات رؤية المملكة 2030؛ باعتبارها الذراع التنفيذي للوزارة.

جدير بالذكر أن "مشروع التدريب عن بُعد" الذي دشنه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مؤخرًا؛ يأتي في إطار تطوير العمل الإداري بما يواكب أحدث النظريات والتقنيات الإدارية، ويضمن تقديم أفضل الخدمات المستدامة للمستفيدين، كما سيتم عقد العديد من الورش والبرامج التدريبية الموجهة لمسؤولي الفروع في مناطق محافظات المملكة.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التدريب عن بُعد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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