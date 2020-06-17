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علاقة سمك السلمون بظهور "كورونا" في بكين.. "النرويج " تحسم الأمر

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علاقة سمك السلمون بظهور "كورونا" في بكين.. "النرويج " تحسم الأمر علاقة سمك السلمون بظهور "كورونا" في بكين.. "النرويج " تحسم الأمر
بعدما علقت الصين استيراده من بعض الموردين الأوروبيين بينهم "أوسلو"

علاقة سمك السلمون بظهور

أعلنت وزارة الصيد البحري النرويجية، أن السلطات الصينية والنرويجية توصلتا إلى أن سمك السلمون النرويجي ليس -على الأرجح- مصدرًا لفيروس كورونا الذي ظهر مؤخرًا في بكين.

وقال وزير الصيد البحري النرويجي، أود إيميل إنجبريجستن، اليوم الأربعاء: إن السلطات الصينية والنرويجية توصلتا بعد اجتماع بين مسؤولين من الجانبين، إلى أن المصدر الأصلي للفيروس لم يكن الأسماك التي كانت النرويج مصدرها.

وقال إنجبريجستن في مؤتمر شارك فيه صحفيون ونقلته "رويترز": "يمكننا أن نبدد الغموض"؛ مشيرًا إلى إمكانية استئناف صادرات السمك النرويجي إلى الصين.

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت في وقت سابق، بعد تفشي في أحد أكبر الأسواق للمواد الغذائية في بكين، أنها عثرت على الفيروس على ألواح مخصصة لتقطيع أسماك السلمون في السوق.

وقررت الصين بعد ذلك تعليق استيراد سمك السلمون من الموردين الأوروبيين، ومن بينهم النرويج؛ بسبب مخاوف من أن الأسماك قد تكون مرتبطة بانتشار جديد لفيروس كورونا "كوفيد-19" في سوق شينفادي ببكين.الصين فيروس كورونا الجديد سمك السمون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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