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موت امرأة.. اصطدام صغير بباب زجاجي يُنهي حياتها

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فيديو موت امرأة.. اصطدام صغير بباب زجاجي يُنهي حياتها موت امرأة.. اصطدام صغير بباب زجاجي يُنهي حياتها
سجلتها الشرطة: "حالة وفاة غير طبيعية"

فيديو موت امرأة.. اصطدام صغير بباب زجاجي يُنهي حياتها

حتى لو شاهدت هذا الفيديو عدة مرات، لن تصدق أن المرأة التي اصطدمت بالباب الزجاجي قد ماتت بعدها بوقت قصير؛ لكن تعددت الأسباب والموت واحد، كما حدث في أحد البنوك بالهند.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث صباح الاثنين الماضي، داخل أحد البنوك في ولاية كيرالا الهندية، حين دخلت امرأة تدعى "بينا جيجو بول"، 46 عامًا، لإنهاء معاملة في البنك.

ويُظهر الفيديو المروع الذي التقطته كاميرات المراقبة، السيدة "بينا" وهي تقترب من مكتب موظف البنك، قبل أن تستدير فجأة وتندفع بسرعة نحو الباب، بعد أن أدركت أنها تركت مفاتيح دراجتها النارية في الخارج.

ويقول شهود عيان: إن المرأة مرتدية الساري الوردي، لم تدرك أن الباب مغلق.

ويُظهر الفيديو "بينا" وهي تصطدم بالباب الزجاجي بعنف، فتحطم الزجاج وانهارت المرأة متكومة على الأرض.

وبعدها شاهد الجميع المرأة المذهولة وهي تحاول أن تقف ممسكة ببطنها في ألم شديد، وعندما وقفت ممسكة ببطنها قفز عملاء البنك من أماكنهم لمساعدتها، عندما لاحظوا دماء غزيرة على ملابسها، وقد أجلسها الناس على مقعد قريب قبل أن تفقد وعيها.

كانت قطعة زجاج حادة قد طعنت المرأة طعنة نافذة وخطيرة في بطنها.

وبعد دقائق قام بعض الأشخاص في البنك بنقل "بينا" إلى مستشفى قريب؛ لكنها توفيت متأثرة بجراحها.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام محلية، أن المرأة فقدت وعيها وهي في البنك.

وقالت الشرطة: إنه تم نقلها إلى مستشفى بيرومبافور تالوك، لكن "بينا" توفيت بعد وصولوها إلى المستشفى بقليل.

وسجلت الشرطة الحادث بأنه: "حالة وفاة غير طبيعية". الهند باب زجاجي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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