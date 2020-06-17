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إسرائيل تعتمد عقار ريمديسيفير لعلاج مرض كوفيد-19

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إسرائيل تعتمد عقار ريمديسيفير لعلاج مرض كوفيد-19 إسرائيل تعتمد عقار ريمديسيفير لعلاج مرض كوفيد-19
أول عقار يظهر في التجارب على البشر أنه فعال ضد الفيروس

إسرائيل تعتمد عقار ريمديسيفير لعلاج مرض كوفيد-19

أقرت إسرائيل استخدام عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات، والذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز الأمريكية، لعلاج مرض كوفيد-19، الذي يسببه .

وريمديسيفير أول عقار يظهر في التجارب على البشر أنه فعال ضد فيروس كورونا المستجد، ووافقت كل من كوريا الجنوبية واليابان والهند والولايات المتحدة وسنغافورة بالفعل على استخدامه في علاج الحالات الطارئة.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان: إن مجلس الوزراء وافق على طلب لوزير الصحة بقبول تبرع شركة جيلياد بعقار ريمديسيفير، وإنه سيستخدم في علاج المرضى ذوي الحالات المتوسطة والحرجة.

وسجلت إسرائيل، التي يُقدر عدد سكانها بزهاء تسعة ملايين نسمة، 19338 حالة إصابة و302 وفاة بمرض كوفيد-19، وشهدت ارتفاعًا في حالات الإصابة الجديدة بالمرض منذ أن أعادت فتح المدارس والمطاعم والكثير من الشركات الشهر الماضي.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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