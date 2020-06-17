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فوائد العنب لبشرة صحية

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فوائد العنب لبشرة صحية فوائد العنب لبشرة صحية

يعتبر العنب من الفواكه الأكثر فائدة للبشرة والجسم بشكل عام، ولكن يقول خبراء التجميل أن العنب كنز في عالم الجمال لأنه يحارب علامات الشيخوخة والتجاعيد والبقع الداكنة بالوجه.

القيمة الغذائية للعنب

يحتوي العنب على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، كما يحتوي على حمض الستراتريك الذي يعمل على تنشيط البشرة، ويساهم في تجديد الخلايا ويحفز من إنتاج الكولاجين.

وتعمل فاكهة العنب على بعمق، وسد مسامها وتجديد الخلايا فتصبح أكثر حيويا.

وصفة العنب للتنظيف البشرة

يجرى تقسيم حبات العنب إلى قسمين وتمرر حبات العنب على البشرة وحول العينين والشفتين بطريقة دائرية لمدة 15قيقة، ويترك على الوجه حتى يجف وثم قم بدليك البشرة.

معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية

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