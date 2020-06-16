"الزكاة والدخل" تعدل مواد في لائحة نظام ضريبة القيمة المضافة وتعتمد الأحكام الانتقالية بزيادة نسبتها إلى 15%

★ ★ ★ ★ ★

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل على تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.

وتأتي التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة والمتضمنة الأحكام المقترح إضافتها أو تعديلها والخاصة بصفة رئيسية بتحسين فرض ضريبة القيمة المضافة على التوريدات العقارية التي تتم من خلال الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) – بالإضافة إلى الأحكام الانتقالية الخاصة بزيادة نسبة الضريبة الأساسية إلى 15%

يشار إلى أن الجريدة الرسمية نشرت تفاصيل القرار، الذي سيعمل به من تاريخ 01-07-2020م.

الزكاة والدخل