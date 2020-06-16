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شاهد.. تعافي أصغر مصاب بفيروس كورونا بينبع الصناعية

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يبلغ من العمر سنتين.. وخرج مع والدته من الحجر الصحي

شاهد.. تعافي أصغر مصاب بفيروس كورونا بينبع الصناعية

غادر أصغر مصاب بفيروس كورونا، وهو طفل يبلغ من العمر سنتين، بمدينة ينبع الصناعية بعد تعافيه من المرض.

وتم الاحتفاء بتعافي أصغر مصاب بمرض ‎ المستجد بمدينة ينبع الصناعية؛ حيث غادر طفل يبلغ من العمر سنتين بصحبة والدته بعد أن منّ الله عليهما بالشفاء، وقد تم عزلهما صحيًّا في أحد المحاجر الصحية التابعة للهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص 3 مجمعات للعزل الصحي بينبع الصناعية تدار طبيًّا وتشغيليًّا من قبل برنامج الخدمات الصحية، وتتوزع على مركز الحجر الصحي بالسميري بسعة 24 سريرًا، ومركز الحجر الصحي بالعقيق1 بسعة 46 سريرًا، ومركز الحجر الصحي للعمالة بالعقيق3 بسعة 80 سريرًا.

شاهد.. تعافي أصغر مصاب بفيروس كورونا بينبع الصناعية

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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