قطر: 1201 إصابة جديدة مؤكّدة بكورونا و4 وفيات

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إجمالي ضحايا الفيروس وصل إلى 80 حالة

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 1201 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وأربع حالات وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 80 حالة، فيما ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 21536.



وقالت الوزارة: تعافي 1780 شخصًا من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 60461 حالة.فيروس كورونا الجديد