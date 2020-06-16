صندي تايمز: الأزمة الاقتصادية أضعفت الأسد أكثر من الحرب

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جي بي سي نيوز :- نشرت صحيفة "صندي تايمز"، تقريرا تناولت فيه أزمة رئيس النظام السوري بشار الأسد الاقتصادية، معتبرة أنه يواجه أكبر تحد له منذ بداية الحرب الأهلية السورية قبل تسعة أعوام.

وقالت معدة التقرير مراسلة الصحيفة للشرق الأوسط لويز كالاغاهان، إن سكان العاصمة دمشق ظلوا ولسنوات بعيدين عن الحرب الأهلية التي كانت تجري في مكان ناء عنهم، ففي الوقت الذي كانت تتعرض فيه مدن في البلاد للقصف المدفعي والجوي ويشرد أهلها، كان سكان العاصمة يتجولون في السوق القديم ويصلون في المسجد الأموي العريق.

ولكنها ذكرت في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، أنه في الوقت الذي تعرض فيه الاقتصاد للعقوبات والخوف من انتقاد الرئيس ونظامه، إلا أن الناس كانوا يعيشون حياة عادية وإن كان ذلك بدرجات تتفاوت بشكل نسبي..

حتى تغير كل هذا بسبب قانون "قيصر" الذي سيسري مفعوله في هذا الأسبوع، ووصول فيروس كورونا.

وبدأ الناس في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري بالمعاناة مثل بقية البلاد، ولكن معاناتهم مختلفة من ناحية ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بشكل غير مسبوق، في تحد خطير لرئاسة الأسد.

وقال كريم شعار المحلل الاقتصادي والباحث في معهد الشرق الأوسط للصحيفة: "ما فعله الوضع الاقتصادي من ناحية انخفاض شعبية الأسد في ستة أشهر لم يتم تحقيقه طوال فترة الحرب".

وقال: "هذا أمر مدهش". في حين أشارت الصحيفة إلى مزيج من الأزمات التي عجلت بالانهيار الإقتصادي لا سيما العقوبات الأمريكية وكوفيد-19 والانهيار الاقتصادي في لبنان، ما أثر على قيمة العملة السورية وأفقدها نسبة 60 في المئة من قيمتها.

وبدأت المحلات التجارية في دمشق الأسبوع الماضي بإغلاق أبوابها والاحتفاظ بالبضائع إلى حين تحسن سعر الليرة.

واصطف الناس لشراء المواد الغذائية ليكتشفوا بعد انتظار طويل أن الكميات محددة لكل شخص.

وحاول أحد المواطنين شراء مضاد حيوي من صيدلية ليعلم أنه غير متوفر. وقال طبيب سوري يعيش في الخارج إنه أبلغ بعدم توفر الأدوية الأساسية حتى.

وقال أحد سكان المدينة للصحيفة: "لم يحدث هذا أبدا من قبل.. الناس خائفون".

وعادت المحال إلى فتح أبوابها الجمعة الماضي، مع أنها كانت خالية من البضائع المستوردة، فيما استقر سعر العملة.

ويقول السكان إن سعر كيلو الأرز تضاعف منذ عدة أشهر. ففي بلد يعد فيه 83% من السكان فقراء، فإن زيادة أسعار المواد الغذائية مثل الخبز وزيت الطعام والمواد الطبية يعد مشكلة للكثير منهم.

وبدأ الناس الذين يعيشون في مناطق النظام يشعرون بأثر زيادة الأسعار.

وقال أحد السكان: "لا أدري إن كان الوضع سيزداد سوءا، ولا أعرف كم سيكون سعر الأرز غدا، وبالطبع فالناس خائفون".

ومع انخفاض سعر العملة، انتشرت تظاهرات في مدن مثل السويداء التي يعيش فيها أبناء الطائفة الدرزية وظلت بعيدة عن الحرب. وظهرت لقطات فيديو لمتظاهرين يهتفون بشعارات معادية للأسد.

وترى الصحيفة أن الصدع بين الأسد وابن خاله الملياردير رامي مخلوف فاقم من الأوضاع، وكذلك كوفيد-19 الذي دفع السلطات لإغلاق المحلات وحجر الناس بالبيوت.

وفي الأسبوع الماضي، قام الأسد وبطريقة مفاجئة بعزل رئيس الوزراء عماد خميس، بعد أربعة أعوام من تعيينه.

ويقول المراقبون إن التحرك جاء ردا على الأوضاع الاقتصادية المتردية والاحتجاجات. وفي العادة ما يوجه سكان المناطق التابعة للنظام نقدهم نحو رئيس الوزراء بدلا من الرئيس، الذي يعد نقده محرما.

وتعلق الصحيفة بأن عائلة الأسد لم تكن تأمل بسوريا ما بعد الحرب كهذه. وكانت رسالة الأسد واضحة منذ بداية الحرب، إما الأمن والاستقرار في ظل نظامه أو الحرب والراديكالية.

ونجت عدة مدن مثل دمشق واللاذقية من أسوأ آثار الحرب التي ضربت مدنا أخرى وشردت الملايين. ولكنه بعد استعادته السيطرة على المناطق التي خسرها، يواجه الأسد نكسات كبيرة..

فقد أخافت العقوبات الأمريكية التي ستطبق هذا الشهر رجال الأعمال. فقانون قيصر لا يعاقب المسؤولين السوريين والشركات التي تدعمه فقط، بل والشركات ورجال الأعمال في الخارج ممن يعقدون صفقات تجارية مع شركات سورية.

وعانى حلفاء الأسد مثل إيران التي قدمت للأسد 6 مليارات في العام، من آثار العقوبات الأمريكية، وتداعيات كوفيد-19.

ويواجه لبنان الذي كان الشريان بالنسبة لرؤوس الأموال السورية، أزمة مالية ومصرفية واقتصادية حادة.

وتبلغ أرصدة سوريا في المصارف اللبنانية 45 مليار دولار.

ويقول الشعار: "يرتبط النظامان المصرفي السوري واللبناني، وتركت الأزمة المالية في لبنان آثارا خطيرة على سوريا".

ولم يعد لدى النظام أي من الحلفاء لطلب مساعدتهم، فروسيا الني ساعدت في دعم النظام ليست مهتمة بدعمه وتقويته، ما زاد من الشائعات حول سماح فلاديمير بوتين باستبداله.

وقال دبلوماسي يعمل في سوريا: "أعتقد أنهم تعبوا منه ولا أعتقد أنهم يمانعون في استبدال دمية أخرى به طالما ظل النظام متماسكا".

عربي 21