أخبار عاجلة

كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمام قوات الجيش المصري -
وصول طائرة تقل أردنيين عائدين من كندا -
7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
برنامج صورة مع علا شوشة يتابع مشروع تطوي الدائري -
صورة مع علا شوشة| أول خطوبة أونلاين بغض النظر عن أي مظاهر إجتماعية -
صورة مع علا شوشة| الدكتور البطل محمود سامي اللي فقد بصره: كان لازم أساعد على قد ما أقدر -
أولى حلقات برنامج "صورة مع علا شوشة" وأكتر الصور اللي أثرت فينا وفي حياتنا -
"جامعة نايف للعلوم الأمنية" تفتتح باب القبول للدراسات العليا للطلاب والطالبات.. غداً -
وزارة الموارد البشرية: عودة 75% من موظفي القطاعات الحكومية لمقرات أعمالهم غداً .. بهذه الإجراءات -
"السديس": عودة الحياة الطبيعية فضل من الله ثم بجهود القيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أشرفي": تقرير الأمم المتحدة كشف ضلوع إيران في دعم "الحوثي" الإرهابي

Print
"أشرفي": تقرير الأمم المتحدة كشف ضلوع إيران في دعم "الحوثي" الإرهابي "أشرفي": تقرير الأمم المتحدة كشف ضلوع إيران في دعم "الحوثي" الإرهابي
قال لـ"سبق": يعكس خطورة الوضع بالمنطقة وسلوك طهران السياسي العدواني

أكد رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود أشرفي لـ"سبق" أن تقرير الأمم المتحدة الجديد بخصوص الهجمات الصاروخية على المملكة العربية كشف للعالم بكل وضوح ضلوع إيران في دعم الهجمات الحوثية العدوانية الصاروخية على الأراضي والمنشآت السعودية.

وأكد الشيخ "أشرفي" أنه تقرير دقيق ومهم للغاية يعكس خطورة الوضع في المنطقة وسلوك طهران السياسي العدواني الذي تتبناه منذ عدة سنوات من خلال دعمها لجماعة الحوثي الانقلابية والجماعات الإرهابية المتطرفة في المنطقة والمعروفة للجميع تهديداته المباشرة لأمن واستقرار المنطقة والعالم، وسعيها المستمر لتفكيك وتخريب العلاقات الأخوية بين الأشقاء في الدول العربية والإسلامية، وإشعال نار الفتنة ونزع فتيل الحرب وتوسيع دائرة النزاع والخلاف والصراع بين الأشقاء ودعمها للطائفية البغيضة وتعزيزها للتطرف والعنف والحقد والكراهية داخل شعوب الأمة.

وقال "أشرفي": الكل يعلم ما هي أهداف طهران العدوانية وماهي أطماعها التوسعية الطائفية وأطماعها الحدودية وسعيها الدائم لتعزيز الفوضى والسلب والنهب وسفك الدماء، وما تضمنه التقرير في سطوره يؤكد ذلك ويتوافق مع منهج إيران العدواني، ويؤكد أنه قد تم استخدام صواريخ كروز إيرانية الصنع خلال الهجمات التي استهدفت المنشآت النفطية لشركة أرامكو السعودية، وتضمن التقرير أن الهجوم الصاروخي الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي المدني الذي استهدفته جماعة الحوثي دون مراعاة لحرمة الإنسان المسلم وسلامة المدنيين.

واختتم تصريحه مطالباً المجتمع الدولي بضرورة الوقوف بحزم وقوة وعزيمة لإيقاف هذه التجاوزات الحوثية المستمرة، وضرورة محاسبة المنفذين والداعمين للهجمات الصاروخية، مستنكراً الهجمة الصاروخية التي نفذها الحوثي صباح أمس السبت 13 يونيو 2020 وتمكنت قوات التحالف الدولي من إحباط الهجوم وتدمير الصاروخ البالستي الذي انطلق من محافظة صعدة باتجاه مدينة نجران السعودية، وهو عمل إجرامي يضاف للهجمات الحوثية الإرهابية التي استهدفت نجران بالطائرات المسيرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قيادة وعلماء ثابتون.. محلل أردني: ساندوا السعودية لتحصين الإسلام من أحزاب الخراب

قيادة وعلماء ثابتون.. محلل أردني: ساندوا السعودية لتحصين الإسلام من أحزاب الخراب

القيادة المركزية الأمريكية: السعودية تعمل بصدق لإنهاء النزاع في اليمن

القيادة المركزية الأمريكية: السعودية تعمل بصدق لإنهاء النزاع في اليمن

حالتان كل دقيقة.. السعودية تسجل 80 ألف إصابة بكورونا خلال شهر شوال

حالتان كل دقيقة.. السعودية تسجل 80 ألف إصابة بكورونا خلال شهر شوال

حالتان كل دقيقة.. السعودية تسجل 80 ألف إصابة بكورونا خلال شهر شوال

حالتان كل دقيقة.. السعودية تسجل 80 ألف إصابة بكورونا خلال شهر شوال

شبكة عيون الإخبارية