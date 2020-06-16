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"الصحة": 50% من المنومين يعانون من أمراض مزمنة.. و60% يتنفسون صناعياً

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"الصحة": 50% من المنومين يعانون من أمراض مزمنة.. و60% يتنفسون صناعياً "الصحة": 50% من المنومين يعانون من أمراض مزمنة.. و60% يتنفسون صناعياً
الفئة العمرية ما بين 31-60 عاماً تشكل أكبر نسبة منومة

قالت وزارة الصحة اليوم: إن 50% من المنومين في العناية المركزة بالمستشفيات بسبب كورونا يعانون من الأمراض المزمنة، وإن 60% يتنفسون عبر أجهزة التنفس الصناعي.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة اليوم، أن الفئة العمرية ما بين 31-60 عاماً تشكل أكبر نسبة منومة بسبب المسبب لمرض كوفيد١٩، حيث تشكل نسبة 44%.

وقالت الوزارة إن 4% من المنومين أقل من 20 عاماً، و13% منهم ما بين 20-30 عاماً، و39% أكبر من 60 عاماً.

وكانت الوزارة قد أوضحت أن الجميع معرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا، لكن مضاعفات كبار السن أشد، مواصلةً التنويه بأهمية التباعد.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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