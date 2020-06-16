عسير.. 254 إصابة جديدة بكورونا في 17 مدينة

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95 حالة في خميس مشيط و77 بأبها

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 254 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة -خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس- أن حالات الإصابة موزعة على 17 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 95 حالة، وأبها 77 حالة، وبيشة 18 حالة، ومحايل عسير 13 حالة، وأحد رفيدة 9، ووادي بن هشبل 8 حالات، وتبالة 7 حالات، وظهران الجنوب 6 حالات، والحرجة 5 حالات، بللسمر 4 حالات، والمضة 3 حالات، والبشائر 3 حالات، وسراة عبيدة حالتين، وحالة واحدة لكل من لفرشة والنماص والقحمة وتنومة.فيروس كورونا الجديد