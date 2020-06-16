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عسير.. 254 إصابة جديدة بكورونا في 17 مدينة

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عسير.. 254 إصابة جديدة بكورونا في 17 مدينة عسير.. 254 إصابة جديدة بكورونا في 17 مدينة
95  حالة في خميس مشيط و77 بأبها

عسير.. 254 إصابة جديدة بكورونا في 17 مدينة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 254 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة -خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات ، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس- أن حالات الإصابة موزعة على 17 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 95 حالة، وأبها 77 حالة، وبيشة 18 حالة، ومحايل عسير 13 حالة، وأحد رفيدة 9، ووادي بن هشبل 8 حالات، وتبالة 7 حالات، وظهران الجنوب 6 حالات، والحرجة 5 حالات، بللسمر 4 حالات، والمضة 3 حالات، والبشائر 3 حالات، وسراة عبيدة حالتين، وحالة واحدة لكل من لفرشة والنماص والقحمة وتنومة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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