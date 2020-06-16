"سليمان الحبيب" أقوى شركة في الشرق الأوسط للرعاية الصحية لعام 2020

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تمتلك نموذجاً صحياً متفرداً من نوعه بالقطاع الصحي الخاص ذي جودة عالية

تصدرت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية قائمة مجلة Forbes العالمية ضمن أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2020م، والتي شملت قطاعات الرعاية الصحية والبنوك والصناعة والطاقة والأغذية والعقارات، ويُعد هذا التصنيف من مجلة Forbes المتخصصة في إعداد أكثر القوائم شهرة في العالم، وفقاً لمعايير محددة ودقيقة، وتأكيداً على أدائها المتميز ومركزها المالي المتقدم، بالإضافة إلى تواجدها المشرف في المراكز الريادية العالمية. كما أنه يأتي امتداداً لإنجازات المجموعة المتتالية المتمثل في خدماتها المتميزة وحصولها على العديد من الجوائز والاعتمادات الصحية المحلية والدولية، واعتبارها أحد أبرز الكيانات الكبرى على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

إذ نجحت المجموعة في أن تصبح أكبر مقدم لخدمات الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، بامتلاكها نموذجاً صحياً متفرداً من نوعه بالقطاع الصحي الخاص، وتبنيها رؤية واستراتيجية تقوم على التطوير المستمر في خدماتها، والعمل الدؤوب على توفير رعاية صحية ذات جودة عالية، مما أكسبها انتشاراً واسعاً في الشرق الأوسط والعالم العربي.

الجدير بالذكر أن مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تُعد واحدة من أكثر وأكبر مؤسسات الرعاية الصحية نمواً وتطوراً بمنطقة الشرق الأوسط .فقد بدأت استثماراتها عام 1995م وتقوم حالياً بإدارة وتشغيل 7 منشآت صحية متمثلة في 22 مستشفى ومركزًا طبيًا متخصصًا في المملكة والإمارات والبحرين، وأمامها فرص نمو واعدة ومزايا تنافسية من أجل تلبية الزيادة المتوقعة للطلب على خدمات الرعاية الصحية خلال الأعوام المقبلة. حيث تسعى نحو زيادة استثماراتها في قطاع الرعاية الصحية وقيادة الإبتكار بالقطاع الصحي عبر ضخ 6 مليارات ريال في ثلاثة مشاريع جديدة هي الأكبر بالرياض وجدة .

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب