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في رسالة توعوية.. "الصحة": الجميع معرض لخطر كورونا وكبار السن الأشد

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في رسالة توعوية.. "الصحة": الجميع معرض لخطر كورونا وكبار السن الأشد في رسالة توعوية.. "الصحة": الجميع معرض لخطر كورونا وكبار السن الأشد
قالت في تقريرها اليومي: لسلامتهم خذ مسافة آمنة وتجنب المصافحة

في رسالة توعوية..

أكدت وزارة الصحة في رسالة توعوية عبر تقريرها اليومي، أن الجميع معرض للإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩.

وقالت الوزارة: إن كبار السن يواجهون خطراً أكبر؛ بسبب المضاعفات الشديدة التي قد يسببها المرض.

وقالت: لسلامتهم خذ مسافة آمنة، وتجنب المصافحة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 4267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة ليرتفع الإجمالي إلى 136315 حالة. فيما كشفت الوزارة عن 1650حالة تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 89540 حالة، كما تم تسجيل 41 حالة وفاة رحمهم الله، ليصبح إجمالي الوفيات جراء الفيروس 1052، كما أكدت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 45723، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1910 حالات.وزارة الصحة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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