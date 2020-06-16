"العبدالعالي": ثلثا الحالات الموجودة في العناية المركزة يحتاجون إلى تنفّس صناعي

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قال خلال الإيجاز الصحفي اليوم: 80% أو أكثر منهم ممن أعمارهم 30 عاماً فأكثر

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن 50% من الحالات الموجودة في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة، وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا بالمملكة: ثلثا الحالات الموجودة في العناية المركزة، يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي.



وتابع: 80% أو أكثر من الحالات الموجودة في العناية المركزة ممن أعمارهم 30 عاماً فأكثر.

وتابع العبد العالي يقول : كيف تطمئن على صحتك؟ بإمكانك القيام باختبار كورونا عن طريق تطبيق #موعد، وبإمكان من يرغب بتطبيق الفحص المخبري القيام بذلك عن طريق تطبيق #صحتي، ومن يشك بوجود أعراض يتوجه لعيادات #تطمن.

وأضاف : الكوادر الطبية يعملون على مدار الساعة وفي كل مكان، وسيكونون دائماً على الموعد، كما هو الحال لدى الراغبين بالعطاء في التطوع حيث استفاد من برامجها 200 ألف متطوع

وتابع "العبد العالي" يقول: كيف تطمئن على صحتك؟ بإمكانك القيام باختبار كورونا عن طريق تطبيق #موعد، وبإمكان من يرغب بتطبيق الفحص المخبري القيام بذلك عن طريق تطبيق #صحتي، ومن يشك بوجود أعراض يتوجه لعيادات #تطمن.

وأضاف: الكوادر الطبية يعملون على مدار الساعة وفي كل مكان، وسيكونون دائماً على الموعد، كما هو الحال لدى الراغبين بالعطاء في التطوع، حيث استفاد من برامجها 200 ألف متطوع.متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي