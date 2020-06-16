"الصحة" تتيح خدمات عيادات "تطمن" وأخذ إذن طبي أثناء منع التجول عبر "توكلنا"

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دعت "الصحة" إلى الاستفادة من خدمات عيادات "تطمن" الـ 233 والمنتشرة في كل مناطق المملكة لمن يعانون من ارتفاع درجة الحرارة فقط، لافتةً إلى أنه يُمكن أخذ أذن طبي طارئ عبر تطبيق "توكلنا"، وذلك خلال فترة منع التجول.

وأشارت إلى أن هذه العيادات تعتبر مبادرة جديدة وفرتها "الصحة" لخدمة كل من يريدون الاطمئنان على صحتهم عند الشعور بأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 (ارتفاع الحرارة / أعراض تنفسية)، حيث يُمكن الذهاب مباشرةً إلى هذه العيادات بدون موعد مسبق بدلاً من الذهاب إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات.

كما أتاحت "الصحة" خدمة معرفة أماكن عيادات "تطمن" عبر موقعها الإلكتروني، حيث توفر الخدمة إمكانية الاستعلام عن مواقع وأماكن "عيادات تطمن" التي هيأتها "الصحة".

وأوضحت أن هذه الخدمة تمكّن الشخص من استعراض العيادة الأقرب له، ودون الحجز المباشر، حيث يتم استقباله في المركز الصحي دون موعد، كما تعمل هذه العيادات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

مشيرةً إلى أن من يريد المزيد من المعلومات حول هذه العيادات الرجوع إلى الموقع: s.moh.gov.sa/clinicعيادات تطمن تطبيق توكلنا