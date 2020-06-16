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الهند .. وزير صحة دلهي يدخل المستشفى للاشتباه في إصابته بـ"كورونا"

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الهند .. وزير صحة دلهي يدخل المستشفى للاشتباه في إصابته بـ"كورونا" الهند .. وزير صحة دلهي يدخل المستشفى للاشتباه في إصابته بـ"كورونا"
نتيجة الفحص تظهر اليوم

الهند .. وزير صحة دلهي يدخل المستشفى للاشتباه في إصابته بـ

دخل وزير الصحة في حكومة ولاية دلهي الهندية ساتيندرا جين إلى المستشفى، وهو يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وسيخضع لفحص المستجد، اليوم (الثلاثاء).

وقال "جين" في تغريدة على "تويتر": "بسبب ارتفاع في درجة الحرارة وانخفاض مفاجئ في مستويات الأكسجين لدي، دخلت إلى المستشفى الليلة الماضية، وسأطلع الجميع على المستجدات"، وفقاً لـ"رويترز".

من جهته، بين عضو في حزب "جين" أنه سيخضع لاختبار الإصابة بالمرض، وأن من المتوقع أن تظهر نتيجة الفحص في وقت لاحق اليوم.

وسمحت الهند باستئناف الأعمال التجارية ووسائل المواصلات العامة وفتح مراكز التسوق على أمل إنعاش الاقتصاد، لكن إنهاء إجراءات العزل العام التي استمرت نحو 70 يومًا تزامن مع زيادة الحالات بأسرع وتيرة يومية.الهند فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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