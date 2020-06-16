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سويسرا تتوقع خسائر اقتصادية بقيمة 100 مليار دولار بسبب "كورونا"

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سويسرا تتوقع خسائر اقتصادية بقيمة 100 مليار دولار بسبب "كورونا" سويسرا تتوقع خسائر اقتصادية بقيمة 100 مليار دولار بسبب "كورونا"
التراجع سيمتد إلى عام 2021

سويسرا تتوقع خسائر اقتصادية بقيمة 100 مليار دولار بسبب

أعلنت السويسرية، اليوم (الثلاثاء)، أن ناتجها الاقتصادي قد يخسر أكثر من 100 مليار دولار؛ بسبب تداعيات جائحة .

وتتوقع الحكومة أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 652 مليار فرنك سويسري (687.26 مليار دولار)، انخفاضًا من 712 مليار فرنك في توقعات ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لـ"رويترز".

وأصبح من المتوقع بالنسبة للعام 2021 تسجيل 688 مليار فرنك، انخفاضًا من توقع سابق عند 725 مليار فرنك.

وبين الاقتصادي رونالد إندرجاند، أن التراجع على أساس نصيب الفرد سيكون سيئًا على غرار منتصف السبعينيات، إن لم يكن أسوأ وسيستغرق التغلب على هذا الوضع سنوات.

وأضاف أن الاقتصاد لن يعود للمستوى السابق إلا بحلول 2022.سويسرا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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