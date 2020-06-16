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وصول طائرة تقل أردنيين عائدين من كندا
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السبت 20 يونيو 2020 05:55 مساءً
7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن
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السبت 20 يونيو 2020 05:55 مساءً
برنامج صورة مع علا شوشة يتابع مشروع تطوي الدائري
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السبت 20 يونيو 2020 05:52 مساءً
صورة مع علا شوشة| أول خطوبة أونلاين بغض النظر عن أي مظاهر إجتماعية
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السبت 20 يونيو 2020 05:52 مساءً
صورة مع علا شوشة| الدكتور البطل محمود سامي اللي فقد بصره: كان لازم أساعد على قد ما أقدر
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السبت 20 يونيو 2020 05:52 مساءً
أولى حلقات برنامج "صورة مع علا شوشة" وأكتر الصور اللي أثرت فينا وفي حياتنا
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السبت 20 يونيو 2020 05:52 مساءً
"جامعة نايف للعلوم الأمنية" تفتتح باب القبول للدراسات العليا للطلاب والطالبات.. غداً
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السبت 20 يونيو 2020 05:46 مساءً
وزارة الموارد البشرية: عودة 75% من موظفي القطاعات الحكومية لمقرات أعمالهم غداً .. بهذه الإجراءات
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السبت 20 يونيو 2020 05:46 مساءً
"السديس": عودة الحياة الطبيعية فضل من الله ثم بجهود القيادة
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السبت 20 يونيو 2020 05:46 مساءً
اختتام دورة الإمام المجدد عبدالله القرعاوي العلمية المتقدمة الـ26
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السبت 20 يونيو 2020 05:46 مساءً
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فيديو اليوم السابع
بالخطوات.. كيف تصنع طائرة ورقية كالمحترفين فى دقائق
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 16 يونيو 2020 01:56 مساءً
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