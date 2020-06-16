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وصول طائرة تقل أردنيين عائدين من كندا
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السبت 20 يونيو 2020 05:55 مساءً
7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن
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السبت 20 يونيو 2020 05:55 مساءً
برنامج صورة مع علا شوشة يتابع مشروع تطوي الدائري
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السبت 20 يونيو 2020 05:52 مساءً
صورة مع علا شوشة| أول خطوبة أونلاين بغض النظر عن أي مظاهر إجتماعية
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السبت 20 يونيو 2020 05:52 مساءً
صورة مع علا شوشة| الدكتور البطل محمود سامي اللي فقد بصره: كان لازم أساعد على قد ما أقدر
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السبت 20 يونيو 2020 05:52 مساءً
أولى حلقات برنامج "صورة مع علا شوشة" وأكتر الصور اللي أثرت فينا وفي حياتنا
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السبت 20 يونيو 2020 05:52 مساءً
"جامعة نايف للعلوم الأمنية" تفتتح باب القبول للدراسات العليا للطلاب والطالبات.. غداً
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السبت 20 يونيو 2020 05:46 مساءً
وزارة الموارد البشرية: عودة 75% من موظفي القطاعات الحكومية لمقرات أعمالهم غداً .. بهذه الإجراءات
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السبت 20 يونيو 2020 05:46 مساءً
"السديس": عودة الحياة الطبيعية فضل من الله ثم بجهود القيادة
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السبت 20 يونيو 2020 05:46 مساءً
اختتام دورة الإمام المجدد عبدالله القرعاوي العلمية المتقدمة الـ26
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السبت 20 يونيو 2020 05:46 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. انقلاب مروع لسيارة خلال أعمال شغب في ديجون الفرنسية!
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 16 يونيو 2020 01:51 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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