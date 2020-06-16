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خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يدينون خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة

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خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يدينون خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يدينون خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة
دعوا الدول إلى التحرك بفاعلية لمعارضتها

خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يدينون خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة

أدان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، خطة الاحتلال الإسرائيلي ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة.

وشدد الخبراء على أن الخطة تنتهك مبدأ أساسيًا من مبادئ القانون الدولي يحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، داعين الدول إلى التحرك بفاعلية لمعارضة الخطة.

وأعرب ما يقرب من 50 خبيرًا مستقلاً في بيان مشترك أوردته "رويترز" عن استيائهم من دعم الولايات المتحدة لخطة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو غير القانونية لفرض السيادة من خلال ضم فعلي لأراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

وأوضحوا أن ضم أراض محتلة هو انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة ومعاهدات جنيف ويتناقض مع قاعدة أساسية أكدها مرارًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة مفادها أن الاستيلاء على الأراضي بالحرب أو بالقوة غير مقبول.حقوق الإنسان الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية فلسطين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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