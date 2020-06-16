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الكويت.. 5 حالات وفاة و527 إصابة جديدة بكورونا

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الكويت.. 5 حالات وفاة و527 إصابة جديدة بكورونا الكويت.. 5 حالات وفاة و527 إصابة جديدة بكورونا
المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة بالبلاد 36958 حالة

الكويت.. 5 حالات وفاة و527 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 5 حالات وفاة من بين الحالات المصابة بمرض «كوفيد-19» الذي يسبّبه فيروس «كورونا» المستجد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء: إن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 527 حالة، منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم.

واضاف: من بين الحالات التي رُصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 264 حالة لمواطنين كويتيين، و85 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و38 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية.

وتابع: يصبح بذلك المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في دولة الكويت، والتي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 عدد 36958 حالة.

وبلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض كوفيد-19 في دولة الكويت 28206 حالات، وذلك بعد إعلان شفاء 675 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.الكويت الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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