فرار حاصرته خيوط الحادث.. الإطاحة بـ"داهس مقيم الشرائع المتوفى"

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فيما تم تسليمه لمركز الشرطة الذي تولى ملف القضية تمهيداً لإحالته إلى النيابة

تمكنت شعبة البحث والتحري بمرور العاصمة المقدّسة، بمتابعة حثيثة من مدير مرور العاصمة العقيد فواز الحازمي، من الإطاحة بشخص تسبب في دهس مقيم آسيوي ومصرعه وهروبه من موقع الحادث.

تفصيلاً، بعد وقوع الحادث الذي تناولته "سبق" قبل أربعة أيام بعنوان (مصرع مقيم دهساً بـ"شرائع مكة".. وفرار الجاني) تولت إدارة مرور العاصمة المقدّسة ملف القضية، وبمتابعة من قائد الإدارة قام رجال البحث والتحري بمرور مكة بمتابعة خيوط الحادثة وتمكنوا، بفضل الله، في اليوم الثاني من العثور على المركبة في أحد الشوارع.

وبعد بحثٍ وتحرٍ توصلوا للجاني وتم ضبطه وتسليمه لمركز شرطة الشرائع الذي تولى ملف القضية تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.

وكان مواطن قد دهس مقيماً في مخطط شرائع المجاهدين ولاذ بالفرار؛ ليلقى العامل مصرعه متأثراً بإصابته بعد نقله للمستشفى.الجهات الأمنية مكة المكرمة