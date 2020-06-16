أخبار عاجلة

"جامعة نايف للعلوم الأمنية" تفتتح باب القبول للدراسات العليا للطلاب والطالبات.. غداً -
وزارة الموارد البشرية: عودة 75% من موظفي القطاعات الحكومية لمقرات أعمالهم غداً .. بهذه الإجراءات -
"السديس": عودة الحياة الطبيعية فضل من الله ثم بجهود القيادة -
اختتام دورة الإمام المجدد عبدالله القرعاوي العلمية المتقدمة الـ26 -
استشاري: المملكة لم ولن تتجه إلى المناعة الجماعية وتواصل بقوة إجراءات مواجهة كورونا -
ملعب الاتحاد جاهز بنسبة 100% لبدء التدريبات الجماعية -
الإمارات ترحب بتبني "الطاقة الذرية" مشروع قرار بشأن مواقع إيران النووية -
فيديو رائع.. كيف أنقذ الجيران رجلاً حاصرته النيران بمنزله؟ -
"مهمة خاصة" ينقل أخطر المداهمات لعصابات تهريب السلاح والمخدرات على الحدود الجنوبية -
أمريكا وروسيا تستأنفان مفاوضات الحد من التسلح.. لماذا تصر واشنطن على مشاركة الصين؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"جنّي الباحة" في قبضة الأمن.. تفاصيل ضبط تدحض الصورة المتداولة والقصص

Print
"جنّي الباحة" في قبضة الأمن.. تفاصيل ضبط تدحض الصورة المتداولة والقصص "جنّي الباحة" في قبضة الأمن.. تفاصيل ضبط تدحض الصورة المتداولة والقصص
لوّن وجهه بالفحم وارتدى عباءة سوداء وبرّر فعلته بتفريق المتجمعين للسهر بالقرية

أكد مصدر أمني أن الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرجلي أمن أثناء القبض على أحد الأشخاص لا تخص المعروف بـ"جنّي الباحة" الذي انتشرت مقاطع ومعها قصص خيالية عن اعتدائه على مواطن بالضرب حتى فقد الوعي وطيرانه عند مشاهدة رجال الأمن والاختفاء.

"الجنّي" يتجول.. رعب وروايات

وتناقل عددٌ من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وعلى نطاقٍ واسع، مقاطع فيديو وصور لمخلوق مقنّع يتجول في ساعة متأخرة من الليل اعتقدوه "جنّياً" تم تصويره وهو يطارد مجموعة شبان وهم في حالة رعب شديدة منه في قرية الرفاعة ببني سار في منطقة الباحة ولم يستبعد آخرون أن يكون وافداً من إحدى الجنسيات ويلبس القناع لأهداف السرقة أو أهداف تخريبية وترويعية.

فيما تعددت الروايات وتم إبلاغ عمليات الشرطة التي باشرت الموقع لكنه اختفى قبل وصولها كما يتناقل الأهالي، وذهبت رواية متناقلة في تسجيل صوتي منتشر أنه مخلوق غريب اعتدى بالضرب على شاب قبل اختفائه.

وفي الجانب المقابل، استبعد مجموعة أخرى أن تكون هذه الروايات صحيحة، مؤكدين أنها لا تعدو كونها شاباً يرتدي قناعاً تنكرياً لممازحة أقرانه الذين لا يعلمون في حينها من هو.

"الجنّي" في قبضة رجال الأمن

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العميد سعد صالح طراد، بأن الجهات الأمنية تابعت ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شخص يثير الخوف والهلع بين المواطنين بهيئة غير مألوفة في مدينة الباحة والاختباء في أماكن مجهولة.

وقال "آل طراد": "تمكنت الشرطة من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، واتخذت الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة".

مبالغة في الروايات وخلط الأحداث

فيما أكد مصدر أمني لـ"سبق"، أن التحريات والبحث تمكنت من رصد المعلومات والاجراءات الاستدلالية وتم تحديد الشخص المتنكر وهو شاب -25 عاماً- الذي لوّن وجهه بالفحم ويرتدي عباءة سوداء وتم القبض عليه أمس الأول وبرّر قيامه بالعمل التنكري لتفريق المتجمعين للسهر داخل القرية، ودلّ على الملابس التي كان يرتديها، وتمت إحالته إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص، وأن وسائل التواصل الاجتماعي بالغت في وصف الحادثة.

كما أكد المصدر أن الشخص الذي ظهر في صورة متناقلة برفقة رجلي أمن ليس هو مثير الرعب في بني سار. الجهات الأمنية الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو رائع.. كيف أنقذ الجيران رجلاً حاصرته النيران بمنزله؟

فيديو رائع.. كيف أنقذ الجيران رجلاً حاصرته النيران بمنزله؟

فيديو يظهر ما تحول إليه مبنى وزارة الصحة الفرنسية

فيديو يظهر ما تحول إليه مبنى وزارة الصحة الفرنسية

فيديو رائع.. كيف أنقذ الجيران رجلاً حاصرته النيران بمنزله؟

فيديو رائع.. كيف أنقذ الجيران رجلاً حاصرته النيران بمنزله؟

فيديو "فطوم" يلقى رواجاً ويتفاعل بتعليق متحدث "الصحة": أبشري.. نعود بحذر

فيديو "فطوم" يلقى رواجاً ويتفاعل بتعليق متحدث "الصحة": أبشري.. نعود بحذر

شبكة عيون الإخبارية