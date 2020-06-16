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"جامعة نايف للعلوم الأمنية" تفتتح باب القبول للدراسات العليا للطلاب والطالبات.. غداً
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السبت 20 يونيو 2020 05:46 مساءً
وزارة الموارد البشرية: عودة 75% من موظفي القطاعات الحكومية لمقرات أعمالهم غداً .. بهذه الإجراءات
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السبت 20 يونيو 2020 05:46 مساءً
"السديس": عودة الحياة الطبيعية فضل من الله ثم بجهود القيادة
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السبت 20 يونيو 2020 05:46 مساءً
اختتام دورة الإمام المجدد عبدالله القرعاوي العلمية المتقدمة الـ26
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السبت 20 يونيو 2020 05:46 مساءً
استشاري: المملكة لم ولن تتجه إلى المناعة الجماعية وتواصل بقوة إجراءات مواجهة كورونا
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السبت 20 يونيو 2020 05:46 مساءً
ملعب الاتحاد جاهز بنسبة 100% لبدء التدريبات الجماعية
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السبت 20 يونيو 2020 05:46 مساءً
الإمارات ترحب بتبني "الطاقة الذرية" مشروع قرار بشأن مواقع إيران النووية
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السبت 20 يونيو 2020 05:46 مساءً
فيديو رائع.. كيف أنقذ الجيران رجلاً حاصرته النيران بمنزله؟
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السبت 20 يونيو 2020 05:46 مساءً
"مهمة خاصة" ينقل أخطر المداهمات لعصابات تهريب السلاح والمخدرات على الحدود الجنوبية
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السبت 20 يونيو 2020 05:46 مساءً
أمريكا وروسيا تستأنفان مفاوضات الحد من التسلح.. لماذا تصر واشنطن على مشاركة الصين؟
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السبت 20 يونيو 2020 05:46 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
مسؤلو أندية القسم الثانى يشاركون بإجتماع اتحاد الكرة لتنظيم عودة الدوري
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 16 يونيو 2020 01:06 مساءً
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