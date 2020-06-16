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"جامعة نايف للعلوم الأمنية" تفتتح باب القبول للدراسات العليا للطلاب والطالبات.. غداً
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السبت 20 يونيو 2020 05:46 مساءً
وزارة الموارد البشرية: عودة 75% من موظفي القطاعات الحكومية لمقرات أعمالهم غداً .. بهذه الإجراءات
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السبت 20 يونيو 2020 05:46 مساءً
"السديس": عودة الحياة الطبيعية فضل من الله ثم بجهود القيادة
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السبت 20 يونيو 2020 05:46 مساءً
اختتام دورة الإمام المجدد عبدالله القرعاوي العلمية المتقدمة الـ26
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السبت 20 يونيو 2020 05:46 مساءً
استشاري: المملكة لم ولن تتجه إلى المناعة الجماعية وتواصل بقوة إجراءات مواجهة كورونا
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السبت 20 يونيو 2020 05:46 مساءً
ملعب الاتحاد جاهز بنسبة 100% لبدء التدريبات الجماعية
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السبت 20 يونيو 2020 05:46 مساءً
الإمارات ترحب بتبني "الطاقة الذرية" مشروع قرار بشأن مواقع إيران النووية
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السبت 20 يونيو 2020 05:46 مساءً
فيديو رائع.. كيف أنقذ الجيران رجلاً حاصرته النيران بمنزله؟
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السبت 20 يونيو 2020 05:46 مساءً
"مهمة خاصة" ينقل أخطر المداهمات لعصابات تهريب السلاح والمخدرات على الحدود الجنوبية
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السبت 20 يونيو 2020 05:46 مساءً
أمريكا وروسيا تستأنفان مفاوضات الحد من التسلح.. لماذا تصر واشنطن على مشاركة الصين؟
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السبت 20 يونيو 2020 05:46 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
لبنان.. عون يدعو لعمليات استباقية لتوقيف المخططين لاستهداف قوات الأمن
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 16 يونيو 2020 01:03 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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