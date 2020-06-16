أخبار عاجلة

"جامعة نايف للعلوم الأمنية" تفتتح باب القبول للدراسات العليا للطلاب والطالبات.. غداً -
وزارة الموارد البشرية: عودة 75% من موظفي القطاعات الحكومية لمقرات أعمالهم غداً .. بهذه الإجراءات -
"السديس": عودة الحياة الطبيعية فضل من الله ثم بجهود القيادة -
اختتام دورة الإمام المجدد عبدالله القرعاوي العلمية المتقدمة الـ26 -
استشاري: المملكة لم ولن تتجه إلى المناعة الجماعية وتواصل بقوة إجراءات مواجهة كورونا -
ملعب الاتحاد جاهز بنسبة 100% لبدء التدريبات الجماعية -
الإمارات ترحب بتبني "الطاقة الذرية" مشروع قرار بشأن مواقع إيران النووية -
فيديو رائع.. كيف أنقذ الجيران رجلاً حاصرته النيران بمنزله؟ -
"مهمة خاصة" ينقل أخطر المداهمات لعصابات تهريب السلاح والمخدرات على الحدود الجنوبية -
أمريكا وروسيا تستأنفان مفاوضات الحد من التسلح.. لماذا تصر واشنطن على مشاركة الصين؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"عناية" تطلق 16 مبادرة صحية ووقائية في ظل انتشار كورونا

Print
"عناية" تطلق 16 مبادرة صحية ووقائية في ظل انتشار كورونا "عناية" تطلق 16 مبادرة صحية ووقائية في ظل انتشار كورونا
استفاد منها أكثر من 34 ألف شخص بتكلفة مالية تُقَدر بـ1.804.403 ريالات

أطلقت جمعية عناية، 16 مبادرة صحية ووقائية وعلاجية لتعزيز واستدامة صحة المجتمع، في ظل انتشار عبر فريق عمل يعمل لمدة ١٢ ساعة يوميًّا، بهدف إنتاج أفكار ومبادرات تُسهم في الحد من هذه الجائحة بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والفِرَق التطوعية.

وعمل الفريق بكل همة واجتهاد وهم يسابقون الزمن لإنجاح مهمتهم في ظل اتساع دائرة هذا الفيروس عالميًّا، واستفاد من المبادرات التي أطلقتها جمعية عناية، 34.295 مستفيدًا بتكلفة مالية تُقَدر بـ1.804.403 ريالات وبقيمة اقتصادية 2.949.307ريالات.

وشارك في تنفيذ المبادرات 365 متطوعًا بلغت ساعات عملهم 1.590 ساعة تطوعية بقيمة اقتصادية تُقَدّر بـ69.165 ريالًا، كما بلغ عدد مشاهدات التوعية الصحية الإلكترونية عبر منصات عناية الإلكترونية 1.001.618 مشاهدات، وتم تغطية المبادرات الصحية إعلاميًا في 72 صحيفة، وقناة تلفزيونية وإذاعية.

وتأتي هذه المبادرات استكمالًا للدور الوطني للجمعية لمساندة جهود الدولة في التصدي لجائحة كورونا، وتعد المملكة العربية من الدول الأوائل التي استشعرت خطورة فيروس كورونا الجديد، وتعاملت معه بمنتهى الشفافية والجدية من خلال حزمة من الإجراءات الاحترازية التي أشادت بها منظمة الصحة العالمية.

ويأتي ذلك تزامنًا مع رئاسة المملكة لقيادة العالم اقتصاديًّا لمجموعة العشرين (G20)؛ انطلاقًا من دورها الإنساني ومكانتها الدولية.

وقالت الجمعية إنها لم تكن لتُحقق هذه الإنجازات لولا توفيق الله عز وجل ثم دعم شركائها في وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والداعمين من المؤسسات المانحة والقطاع الخاص والأفراد.. وهكذا بتكاتفكم ودعمكم مستمرون في العمل لهزيمة هذا الوباء ولبناء مستقبل مفعم بالصحة في ظل حكومتنا الرشيدة التي تضع صحة المواطن أولًا.جمعية عناية فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قيادة وعلماء ثابتون.. محلل أردني: ساندوا السعودية لتحصين الإسلام من أحزاب الخراب

قيادة وعلماء ثابتون.. محلل أردني: ساندوا السعودية لتحصين الإسلام من أحزاب الخراب

القيادة المركزية الأمريكية: السعودية تعمل بصدق لإنهاء النزاع في اليمن

القيادة المركزية الأمريكية: السعودية تعمل بصدق لإنهاء النزاع في اليمن

المكسيك تسجل أكثر من 20 ألف وفاة جرّاء فيروس كورونا

المكسيك تسجل أكثر من 20 ألف وفاة جرّاء فيروس كورونا

مساء dmc - دراسة جديدة .. فيروس كورونا يخترق الكمامة أثناء السعال لينتقل عبر 3 أقدام

مساء dmc - دراسة جديدة .. فيروس كورونا يخترق الكمامة أثناء السعال لينتقل عبر 3 أقدام

شبكة عيون الإخبارية