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"الشورى" يطالب "الصندوق العقاري" بتوعية المستفيد بأنواع العقود مع الممول

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"الشورى" يطالب "الصندوق العقاري" بتوعية المستفيد بأنواع العقود مع الممول "الشورى" يطالب "الصندوق العقاري" بتوعية المستفيد بأنواع العقود مع الممول
طالب بضرورة مراجعة ضوابط وشروط الاستفادة من برامجه وتوحيدها

طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم، صندوق التنمية العقارية؛ بضرورة مراجعة الضوابط والشروط التي تتيح الاستفادة من برامجه، وتوحيدها بين المستفيدين من المواطنين والمواطنات دون تفريق.

وقال مجلس الشورى: على صندوق التنمية العقارية العمل على مراجعة عقود الممولين باستشارة قانونية لحماية المستفيد.

وأضاف: على صندوق التنمية العقارية توعية المستفيد بجميع أنواع عقوده المتاحة التي تبرم مع الممول وبيان ما يترتب على كل نوع من الالتزامات.صندوق التنمية العقارية مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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