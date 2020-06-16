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الألمانية: تطبيق تتبع إصابات الفيروس التاجي غير ملزم

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الحكومة الألمانية: تطبيق تتبع إصابات الفيروس التاجي غير ملزم الألمانية: تطبيق تتبع إصابات الفيروس التاجي غير ملزم
زايبرت: "طوعي" وإن عدم استخدامه لن يترتب عليه أي عقوبات

الحكومة الألمانية: تطبيق تتبع إصابات الفيروس التاجي غير ملزم

أكدت الألمانية أن مواطنيها لن يكونوا مُلزَمين تحت أي ظرف بتحميل أو استخدام التطبيق الرسمي للحكومة بشأن تعقب وتتبع المصابين بفيروس كورونا، في وقت سجلت فيه البلاد إصابات جديدة.

وعقب إطلاق التطبيق الرسمي الخاص بتعقب قال، شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية: إن التطبيق "طوعي"، وإن عدم استخدامه لن يترتب عليه أي عقوبات؛ مشيرًا أيضًا إلى أن من يستخدمه من المفترض أن لا يتلقى مكافأة.

وأصبح التطبيق المسمى "كورونا وورن" بعد أسابيع من الإعداد، متاحًا الآن للتحميل من قِبَل الجمهور؛ حيث تأمل الحكومة الألمانية أن يُستخدم على نطاق واسع؛ خاصة أنها وعدت بتوفير حماية عالية لبيانات المستخدمين.

ووفق " اليوم" وصف كلاوس راينهاردت، رئيس الجمعية الطبية الألمانية التطبيق بأنه "وسيلة مفيدة للغاية"، ورأى أنه يوفر أداة سهلة لتتبع سلسلة الإصابات.

ويهدف هذا التطبيق إلى تسهيل عملية تتبع سلسلة الإصابات بالفيروس التاجي؛ بهدف الحد من انتشار العدوى، بالتزامن مع قيام ألمانيا بتخفيف قواعد الإغلاق.

يُذكر أن بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، قد أظهرت خلال الـ24 ساعة الأخيرة أن الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي الجديد في ألمانيا ارتفعت بواقع 378 حالة؛ ليبلغ مجموعها 186839، في حين بلغ عدد الوفيات 8800 بعد تسجيل 9 حالات جديدة.ألمانيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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