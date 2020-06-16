شراكة بين "ساس" و"مايكروسوفت" لبلورة مستقبل التحليلات والذكاء الاصطناعي

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تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات من "ساس" تتكامل بإحكام مع منصة "أزور" من "مايكروسوفت"

مايكروسوفت تقدّم لعملائها حلول "ساس" السحابية التخصصية

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة ، (16 يونيو 2020) – أعلنت اليوم كل من "مايكروسوفت" و"ساس" عن إبرام شراكة استراتيجية شاملة في الابتكار التقني والتسويق. ستمكن الشركتان العملاء من تشغيل مهام العمل الخاصة بحلول "ساس" على السحابة بسهولة، مع توسعة حلول أعمالهم وإطلاق القيمة المهمة التي تنطوي عليها مبادراتهم للتحوّل الرقمي. وستقوم الشركتان، بموجب هذه الشراكة، بنقل منتجات "ساس" التحليلية وحلولها التخصصية إلى منصة "أزور" السحابية من "مايكروسوفت"، بوصفها مقدّم الخدمات السحابية المفضل لمنتجات "ساس" السحابية.

ومن المنتظر أن تُضفي الحلول والخبرات التخصصية في "ساس" مزيدًا من القيمة على الأعمال التجارية لعملاء "مايكروسوفت" في قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية وكثير من القطاعات الأخرى. وتستفيد هذه الشراكة من عمليات التكامل التي يمكن إجراؤها بين حلول "ساس" وحلول "مايكروسوفت" السحابية الخاصة بمنصات "أزور" و"داينميكس 365" و"مايكروسوفت 365" و"باور بلاتفورم"، كما تدعم الرؤية المشتركة للشركتين فيما يتعلق بإتاحة الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات أمام قطاعات أوسع من الأعمال التجارية.

وبهذه المناسبة، قال سكوت غوثري ، النائب التنفيذي للرئيس للحلول السحابية والتحليلية لدى "مايكروسوفت"، إن من شأن هذه الشراكة تمكين "مايكروسوفت" و"ساس" من مساعدة عملائهما على تسريع النمو وإيجاد طرق جديدة لتدوير عجلات الابتكار، من خلال مجموعة واسعة من المنتجات الخاصة بتحليلات البيانات من "ساس" العاملة على منصة "أزور" من "مايكروسوفت". وأضاف: "وجدنا في شركة "ساس" شريكًا استراتيجيًا لنا، بفضل خبرتها الواسعة المعروفة في مجال التحليلات وعلوم البيانات وتعلّم الآلات، وسنعمل معًا على تسخير هذه الشراكة في مساعدة عملائنا عبر عشرات القطاعات الرأسية والأفقية على التصدي لأكثر التحديات التحليلية صعوبة وتعقيدًا".

وتنتقل الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم إلى السحابة من أجل تعزيز الابتكار وتسريع إحراز الأهداف الموضوعة للأعمال التجارية. ويرحّل العديد من العملاء في هذا السياق، مثل نظام "ميرسي" للرعاية الصحية، الذي يتخذ من سانت لويس مقراً، مهامّ العمل التحليلية من "ساس" إلى منصة "أزور" السحابية لتحسين الأداء وخفض التكلفة.

ويركّز نظام "ميرسي" للرعاية الصحية على التحسين المستمر لرعاية المرضى والارتقاء بنتائج العلاج، كما يدرك الدور الذي تلعبه تحليلات البيانات وتعلم الآلات في تعزيز هذا التركيز، وفقًا لكورتيس دودلي نائب الرئيس لتحليل البيانات لدى "ميرسي"، الذي أوضح أن العمل مع "ساس" و"مايكروسوفت" يمكن نظام الرعاية الصحية من الاستفادة من حلول التحليلات ومنصة "أزور" لتعزيز القدرة على الاستفادة من الأدلّة الواقعية في تحسين النتائج ومنح المرضى رعاية صحية أكثر استنارة، وقال: "نحن متحمسون للإمكانات المتمثلة في زيادة السرعة وقابلية النموّ والتوسع في حلول التحليلات التي تتيحها الشراكة بين "ساس" و"مايكروسوفت" لمساعدتنا على تقديم نموذج رعاية صحية متقدّم".

وتعمل كل من "ساس" و"مايكروسوفت" معًا لضمان نجاح العملاء في توظيف حلول "ساس" وتشغيلها على منصة "أزور"، لتقديم تجربة سلسة للشركات ومساعدتها في تسريع مبادرات التحوّل السحابي.

من جهته، قال أوليفر شابينبرغر كبير مسؤولي التقنية ورئيس العمليات في "ساس"، إن لدى الشركتين رؤية مشتركة لمساعدة العملاء على تسريع مبادراتهم للتحوّل الرقمي، مؤكّدًا أن "كلتا الشركتين تدرك أن الأمر يتعلق بإثراء البيانات وتحسين الحياة عبر اتخاذ قرارات أفضل"، وأضاف: "تمنح الشراكة مع "مايكروسوفت" العملاء مسارًا أكثر سلاسة نحو السحابة، ما يتيح لهم وصولاً أسرع وأقوى وأسهل إلى حلول "ساس" ويمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة يُعتمد عليها تقوم على التحليلات التي يمكن للجميع فهمها، بغض النظر عن مستوى مهاراتهم".

ومن المقرّر أن يتضمن ذلك تحسين الحلّ "فيا" من "ساس" بأحدث إصدار سحابي ليناسب منصة "أزور"، بالإضافة إلى دمج مجموعة حلول "ساس" التخصصية المتعمقة، الخاصة بالكشف عن الاحتيال وحساب المخاطر وإدارة عمليات التجزئة، في منصة "أزور"، لتحسين الإنتاجية والارتقاء بنتائج الأعمال التجارية للعملاء.

وفي هذا السياق، اعتبر ستيف وايت نائب الرئيس لبرامج قنوات التوزيع والتحالفات لدى شركة "آي دي سي" العالمية للأبحاث، أن الشراكة بين "ساس" بوصفها إحدى أبرز الشركات في مجال تحليلات البيانات، و"مايكروسوفت" بوصفها رائدة الحوسبة السحابية، "تؤسس لتحالف استراتيجي مثير للاهتمام"، وقال: "من شأن تخطيط "ساس" لبناء التكامل عبر مجموعة "مايكروسوفت" الكاملة من المنصات السحابية، التي تشمل "أزور" و"داينميكس 365" و"مايكروسوفت 365" و"باور بلاتفورم"، فتح مجال واسع أمام الإمكانات التي تنطوي عليها الحلول المشتركة".

ومن المنتظر كذلك أن تبحث "مايكروسوفت" و"ساس"، بموجب الشراكة، في الفرص المتاحة لدمج إمكانات "ساس" التحليلية، التي تشمل النماذج التخصصية، في منصتي "أزور" و"داينميكس 365"، وبناء حلول مشتركة قابلة للطرح في السوق لمنفعة العملاء الذين دُمجوا في خدمات "ساس" عبر العديد من القطاعات الرأسية.

ومن شأن هذا التكامل الإضافي تمكين عملاء "ساس" من الاستفادة من قابلية التوسع والمرونة السحابية في عملياتهم التحليلية وتنفيذ مهام العمل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وتتعاون الشركتان في سبيل تمكين العملاء من الحلول التي تساعدهم على الاستفادة واسعة النطاق من الكم الهائل من البيانات التي تتولّد من أجهزة إنترنت الأشياء، وذلك عبر الجمع بين منصة "أزور آي أوه تي" لإنترنت الأشياء من "مايكروسوفت" والتحليلات الشاملة لإنترنت الأشياء وقدرات الذكاء الاصطناعي من "ساس"، والتي تمتدّ من أطراف النظم إلى السحابة.

هذا وتلجأ حاليًا بلدة كاري، الواقعة في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، إلى حلّ مشترك من "مايكروسوفت" و"ساس" قائم على تحليلات إنترنت الأشياء، للتنبّؤ بالفيضانات.

وقالت نيكول ريموندو كبيرة مسؤولي المعلومات في بلدية كاري، إن حدوث الفيضانات "لا مفرّ منه في جميع المجتمعات"، مشيرة إلى أن استخدام المستشعرات وبيانات الطقس وحلول تحليلات إنترنت الأشياء من "ساس" ومنصة "أزور آي أوه تي"، يتيح رصد حالات ارتفاع مستويات المياه، والتنبؤ بمواقع حدوث الفيضانات، وتحسين الاستجابة للطوارئ، وذلك كله عبر الأتمتة، وقالت: "نفخر في كاري بقدرتنا على مشاركة هذه البيانات مع المجتمعات المجاورة لمساعدتها على تحسين الخدمات المقدمة لمواطنيها".

ومن المقرّر طرح منتجات وحلول إضافية من "ساس" في وقت لاحق من هذا العام، في ضوء التعاون مع "مايكروسوفت" في أنشطة البيع والتسويق المشتركة، الأمر الذي سيمكّن عملاء الشركتين من معالجة بعض أكثر التحديات التحليلية صعوبة وتعقيدًا، مع تعزيز الابتكار المستمر. وتلتزم "ساس"، من جانب آخر، باستخدام منصتي "مايكروسوفت 365" و"داينميكس 365" في تشغيل عملياتها الداخلية.

ويتزامن إعلان اليوم مع انعقاد منتدى "ساس" العالمي الافتراضي 2020، أحد أبرز الأحداث في مجال التحليلات بالعالم، والذي ينعقد عبر الإنترنت هذا العام نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد. ويمكن التسجيل لحضور الحدث الافتراضي الذي يقام اليوم 16 يونيو، والاستماع إلى المزيد حول هذه الشراكة من مسؤولي "ساس" ومايكروسوفت"، خلال كلمة ترحيبية يلقيها مسؤول تنفيذي رفيع من "ساس" في الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.





نبذة عن "مايكروسوفت"

تتيح "مايكروسوفت" (رمزها في نازداك" MSFT @microsoft) التحوّل الرقمي في حقبة السحابة الذكية وأطراف النظم الذكية. وتتمثل رسالة الشركة في تمكين كل شخص وكل شركة على هذا الكوكب من تحقيق المزيد من الأهداف.